Осенью цены на АЗС снизятся. Но ненадолго

Эксперты считают, что благодаря мерам, принятым Минэнерго России и ФАС, на какое-то время удастся стабилизировать цены на бензин.

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Цены на бензин в России могут снизиться уже этой осенью, благодаря мерам, принятым Министерством энергетики России и Федеральной антимонопольной службой (ФАС), пишут «Известия».

Напомним, ведомства под угрозой ограничить экспорт бензина принудили нефтяников увеличить объемы продаж бензина и дизеля на бирже, чтобы сдержать цены на топливо. В связи с этим эксперты придерживаются мнения, что цены на бензин могут упасть уже этой осенью. Но ожидать, что сокращение окажется значительным, не нужно. Ситуация на мировом и российском нефтяных рынках этому не способствует.

Объем не менее 12% от производства автомобильного бензина и 8,5% дизельного топлива действительно позволяет сформировать рыночную цену на топливо, считает Алексей Калачев, аналитик ФГ «Финам». Правда, есть угроза, что 88% сделок пройдут вне биржи. Но если на бирже предложение будет серьезно превышать спрос и биржевые цены уменьшатся, то и цены на заправках снизятся. Другие эксперты поддерживают такое мнение, но отмечают, что снижение это временное, до конца октября. Потом цены все равно поползут вверх, так как на них влияет много факторов, в том числе курс доллара и цена на нефть.

Так что борьба с ростом цен продолжится, и до конца года правительство либо введет нерыночную принудительную фиксацию цен на топливо на текущих уровнях, либо цены на бензин продолжат расти.





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