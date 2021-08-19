ГАЗ рассказал о планах по возрождению модели Победа

ГАЗелями дело не ограничится — производитель готовит «прорывной проект» под легендарным названием!

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Совсем недавно соцсети облетели фотографии ГАЗели Сити с шильдиками «Победа» на бортах. «За рулем» обратился за официальным комментарием к пресс-службе ГАЗа. Приводим этот комментарий полностью.

«Решение о создании микроавтобусов Победа ГАЗ принял еще в апреле 2020 года, чтобы приурочить выпуск этих машин к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Но в связи с тем, что из-за пандемии в 2020 году торжественные мероприятия проводились, в основном, в онлайн-форматах, выпуск автомобилей был отложен на август-октябрь 2020 года для обеспечения участия микроавтобусов Победа в празднованиях в 2021 году.

В этом году микроавтобусы Победа были задействованы в акции «Подарок ветерану», которую проводила партия «Единая Россия» в преддверии Дня Победы: волонтеры совместно с депутатами и активистами партии в Нижнем Новгороде развозили на автобусах Победа подарки участникам Великой Отечественной войны.

Победа выпускалась на ГАЗе с 1946 по 1958 год (~ 241 тыс. шт.), а под именем FSO Warszawa в Польше — с 1951 по 1973 год (~ 253 тыс. шт.). На фото — фестиваль классических автомобилей ГАЗ в Нижнем Новгороде, 2019 год

Базовой моделью для автомобилей Победа стал низкопольный автобус ГАЗель City. Отличительная особенность выпущенной версии — наличие пакета антивирусного и антибактериального оборудования для защиты здоровья пассажиров, включающего встроенные рециркуляторы, диспенсеры с антисептиками, фильтровентиляционные установки для усиления очистки воздуха в салоне.

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В ближайшей перспективе мы будем выпускать под брендом «Победа» эксклюзивные версии малых серий, при этом принципиальным решением «Группы ГАЗ» является сохранение «Победы» для будущего прорывного проекта группы.

Легендарный бренд «Победа», который использовался на машинах ГАЗ-М20, является неотъемлемой частью истории Горьковского автозавода, его наследия и конструкторской школы», — подчеркивает пресс-служба Горьковского автозавода.

У автомобиля ГАЗ-М20 было множество интересных модификаций — взять хотя бы специальный фургон для перевозки сухарей.

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Фото: Михаил Солунин / ТАСС