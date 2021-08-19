АВТОВАЗ показал, как экономить топливо (просто выключи «климат», говорят они) — журнал За рулем

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АВТОВАЗ показал, как экономить топливо (просто выключи «климат», говорят они)

Каждые 100 километров пути климатическая установка тратит дополнительно около 0,5 литра бензина.

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В официальных аккаунтах бренда Lada в соцсетях появилось видео, в котором дается совет по экономии топлива. В начале ролика в кадре появляется хэтчбек XRAY Cross, а затем — мужчина и стационарный напольный кондиционер.

Закадровый голос сообщает, что «работающий впустую кондиционер сжигает дополнительные поллитра топлива на каждые 100 километров пути».

Далее дается рекомендация: для экономии топлива не следует включать кондиционер без лишней необходимости. В финале этого короткого напутствия мы снова видим фотографию автомобиля XRAY Cross.

Видео вызвало смешанную реакцию общественности. Кому-то потребовались уточнения по алгоритму работы климат-контроля в XRAY Cross, кто-то категорически не согласился отказываться от комфорта, который дает система кондиционирования воздуха. Но, вполне вероятно, что кто-то просто принял совет к сведению, не утруждая себя комментариями.

Напомним, этим летом на большей части территории России наблюдалась аномальная жара. В столице, впрочем, во второй половине нынешней рабочей недели зной сменился прохладой и дождями.

Видео: ВКонтакте / LADA

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