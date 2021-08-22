ГИБДД не знает о камерах, штрафующих за опасное вождение — журнал За рулем

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ГИБДД не знает о камерах, штрафующих за опасное вождение

Впрочем, и штрафа за это нарушение ПДД пока не предусмотрено.

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Российская Госавтоинспекция не располагает сведениями об испытаниях технических средств для контроля опасного вождения на дорогах, сообщили РИА Новости в МВД РФ.

Кстати, на сегодняшний день, согласно российскому законодательству, за опасное вождение не предусмотрена административная ответственность. Хотя в правилах дорожного движения в России названо и определено такое нарушение, ну а наказание — лишь дело времени. В Госдуме уже давно находится на рассмотрении законопроект, устанавливающий за это штраф в пять тысяч рублей, но дело до него так и не дошло.

Таким образом, штрафов за несоблюдение дистанции и перестроения, которые могли бы показаться подозрительными нейросетям, опасаться не стоит, хотя некоторых лихачей наказать бы и стоило.

Напомним, в конце июля появилась информация, что компания «Астралаб» работает над системой, которая сможет с помощью нейросетей выявлять признаки опасного вождения. Якобы применять новую систему уже можно на установленных на дорогах камерах.

Справка

Согласно дополнению, внесенному в пункт 2.7 Правил дорожного движения Российской Федерации, опасное вождение представляет собой неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий, если эти действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение и (или) движение иных участников дорожного движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба.

К таким действиям относятся:

  • невыполнение при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения;
  • перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия;
  • несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства;
  • несоблюдение бокового интервала;
  • резкое торможение, если такое торможение не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия;
  • препятствование обгону.

(Постановление Правительства РФ от 30.05.2016 N 477 «О внесении изменения в Правила дорожного движения Российской Федерации»).

Фото: Depositphotos


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