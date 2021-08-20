АВТОВАЗ отказался от сверхурочной работы в сентябре

Во всем виноват кризис микрочипов — пока что новые машины попросту не из чего собирать.

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Руководство отечественного автогиганта отменило собственный приказ об увеличении всех рабочих смен на 1 час с сентября текущего года, об этом сообщил аккаунт профсоюза завода в соцсети ВКонтакте. Ранее планировалось, что смены на АВТОВАЗе будут увеличены в период с 6 сентября по 31 октября 2021 года в связи с возросшим спросом на автомобили.

Вместе с отменой увеличенных смен, новый приказ отменяет и ротацию графиков сменности — ее вводили в связи с пандемией, чтобы рабочие разных производств меньше пересекались друг с другом. Таким образом, в сентябре предприятие должно начать работать в традиционном режиме — первая смена для всех будет начинаться в 7:00, а вторая — в 15:45.

Однако будет ли так, зависит от одного обстоятельства: удастся ли вообще тольяттинскому заводу вовремя запуститься после вынужденного отпуска, вызванного дефицитом электронных компонентов. С 20 августа на производственной площадке в Тольятти не собирается ни одна модель.

По неофициальным данным, внеплановый отпуск продлиться на предприятии не менее 10 дней.

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Фото: ТАСС/ Валерий Шарифулин