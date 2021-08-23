Lada Vesta получит новый цвет кузова

Серый металлик должен придти на смену недавно упраздненному «Плутону».

АВТОВАЗ готовит обновление цветовой гаммы семейства Vesta. Первые фото автомобиля в новом цвете опубликовал ресурс Avtograd news. Машина на снимках частично затянута в камуфляжную пленку.

Перед нами обновленный вариант Весты — той самой, у которой в топ-версии будет цифровая комбинация приборов и еще ряд продвинутых функций. Автомобиль сфотографирован на дорожных испытаниях в Тольятти.

Неизвестно, появится ли новый цвет вместе с фейслифтом, ожидающимся в следующем году, или же его опробуют раньше, на машинах текущей версии. По предположению источника, новый колер придет на смену недавно исключенному из палитры темно-серому оттенку «Плутон».

Сейчас седаны Vesta и универсалы Vesta SW имеют семь вариантов цвета: белый «Ледниковый», серебристый «Платина», красный «Сердолик», серо-голубой «Фантом», ярко-синий «Дайвинг», коричневый «Ангкор», черный «Маэстро». У версий Cross и SW Cross, помимо этих оттенков, есть собственный оранжевый цвет «Марс». Все цвета, кроме белого, добавляют к цене автомобиля 12 000 рублей.

Еще в начале 2021 года в палитре присутствовал серо-бежевый «Карфаген», который стоил 18 000 рублей, но в феврале он был исключен.

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Фото: ВКонтакте / Avtograd news