BMW M4 вдруг занесло при «лосином» тесте

Новый BMW M4 — отличный спортивный автомобиль, а значит у него не должно быть проблем с прохождением «лосиного» теста (объезд внезапно возникшего препятствия). Но не все так однозначно.
Портал Km77 решил проверить, насколько новый M4 Competition хорош при маневрировании. Первый заезд проходил на скорости 78 км/ч, на которой с тестом справилась, например, Tesla Model 3. Однако BMW занесло, когда водитель уже объехал препятствие и пытался вернуться в полосу движения. Такая избыточная поворачиваемость привела к тому, что автомобиль сшиб два конуса, а затем задел еще один при попытке выровнять машину.
Что особенно удивительно, у BMW работали все системы безопасности: и контроля тяги, и курсовой устойчивости.
Второй заезд проводился на скорости 76 км/ч, и на этот раз M4 Competition прошел тест на отлично. Задние колеса вновь потеряли сцепление с дорогой, но ни один конус не был задет.
Что касается прохождения «змейки», то спорткар без проблем прошел его на скорости 78 км/ч.
- Кстати, у Porsche Macan тоже возникли неожиданные проблемы при прохождении «лосиного» теста.
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Фото, видео: Km77.com