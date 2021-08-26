Netflix покажет фильм о Михаэле Шумахере 15 сентября

Семья и друзья звезды Формулы-1 расскажут об этом легендарном человеке. В фильме будет много личных откровений.

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Компания Netflix показала первый трейлер документального фильма о Михаэле Шумахере. Фильм создан при поддержке его семьи и рассказывает о жизни семикратного чемпиона мира Формулы-1 до и после трагического происшествия.

Многократный победитель гонок попал в серьезную аварию на горнолыжном курорте в 2013 году, еле выжил и с тех пор замолчал. Информация о его состоянии выдается по крупинкам, семья тщательно оберегает его спокойствие. Но вскоре поклонники семикратного чемпиона мира увидят своего кумира и, возможно, узнают о нем что-то новое. Стриминговый сервис Netflix объявил, что документальный фильм о суперзвезде Формулы-1 будет доступен на платформе с 15 сентября.

Создатели обещают показать архивные материалы, которые никогда не демонстрировались, свое слово скажут члены его семьи: в съемках приняли участие отец Рольф и брат Ральф, жена Коринна и двое его детей — Джина и Мик. Многие его товарищи, такие как Жан Тодт, Берни Экклстоун, Себастьян Феттель, Мика Хаккинен, Дэймон Хилл, Флавио Бриаторе, Дэвид Култхард, Вилли Вебер, Лука ди Монтедземоло, Пьеро Феррари и его менеджер Сабина Кем, с теплотой говорят о Шуми.

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В фильме рассказана история спортсмена, который добрался до вершины Формулы-1 и много лет оставался непобедимым. Страстный борец ​​и отважный гонщик показан глазами окружавших его людей. В итоге получился очень трогательный и вместе с тем правдивый портрет спортсмена и просто живого человека — Михаэля Шумахера. Кстати, дата выхода фильма 15 сентября выбрана не случайно. В этот день Шуми впервые попал на Формулу-1 30 лет назад.

Многие полагали, что после тяжелейшей травмы Михаэль так и не выберется из «вегетативного» состояния, однако он медленно восстанавливается, уже не опутан медицинскими трубками и может самостоятельно передвигаться в инвалидном кресле.



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Фото, видео: YouTube