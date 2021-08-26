В России изменят правила освидетельствования водителей

МВД подготовило проект изменений в правительственное постановление № 475 об освидетельствовании водителей на состояние алкогольного опьянения и оформлении его результатов. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
В проекте правительственного постановления отмечается, что изменения вносятся в:
«…правила освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления указанного лица на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, медицинского освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформления его результатов».
В частности, изменен перечень средств измерений, в него внесены анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе, ранее они туда включены не были. Также в документе предлагается закрепить список измерительных приборов для выявления состояния опьянения, обеспечивающих запись результатов на бумажном носителе.
Приборы будут проверяться в установленном порядке юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, получившими соответствующую аккредитацию.
- Изменения необходимы, чтобы инспекторы ГИБДД могли применять экспресс-тесты на состояние алкогольного опьянения водителя на законных основаниях.
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Фото: Сергей Бобылев/ТАСС