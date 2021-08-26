В России изменят правила освидетельствования водителей

В проект МВД внесены анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе, которые будут использоваться при экспресс-анализе.

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МВД подготовило проект изменений в правительственное постановление № 475 об освидетельствовании водителей на состояние алкогольного опьянения и оформлении его результатов. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте правительственного постановления отмечается, что изменения вносятся в:

«…правила освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления указанного лица на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, медицинского освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформления его результатов».

В частности, изменен перечень средств измерений, в него внесены анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе, ранее они туда включены не были. Также в документе предлагается закрепить список измерительных приборов для выявления состояния опьянения, обеспечивающих запись результатов на бумажном носителе.

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Приборы будут проверяться в установленном порядке юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, получившими соответствующую аккредитацию.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС