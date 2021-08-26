VW представил новую внедорожную модель

Автомобиль уже поступил в продажу в России по цене от 2 620 800 рублей.

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Новинка Volkswagen, получившая название Caddy PanAmericana, стала преемницей внедорожного Caddy Alltrack. Автомобиль предлагается как в грузовой, так и в пассажирской версиях и отличается внедорожными накладками колесных арок и порогов, а также черными полосками на задних дверях. Бамперы «каблучка» окрашены в черный цвет.

Также внедорожная версия получила светодиодные фары и задние фонари, 17-дюймовые глянцевые легкосплавные диски, молдинги серебристого цвета на дверях и рейлинги на крыше.

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Среди особенностей салона — новая тканевая обивка сидений Pinestripe, многофункциональное рулевое колесо с кожаной обшивкой и эмблемой PanAmericana, алюминиевые накладки на педалях, серебристые — на порогах передних дверей, а также передние и задние коврики.

Автомобиль получил и широкий список систем помощи водителю, среди которых есть ассистент движения в полосе, автопарковщик, ассистент смены полосы движения и система помощи при выезде задним ходом с парковки.

Оснащается Volkswagen Caddy PanAmericana атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 110 л.с.

Новинка предлагается исключительно с 6-ступенчатой механикой и, несмотря на внедорожную внешность, передним приводом.

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Фото: Volkswagen