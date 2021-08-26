VW представил новую внедорожную модель — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

VW представил новую внедорожную модель

Автомобиль уже поступил в продажу в России по цене от 2 620 800 рублей.

Материалы по теме
VW представил посвежевшую Джетту

Новинка Volkswagen, получившая название Caddy PanAmericana, стала преемницей внедорожного Caddy Alltrack. Автомобиль предлагается как в грузовой, так и в пассажирской версиях и отличается внедорожными накладками колесных арок и порогов, а также черными полосками на задних дверях. Бамперы «каблучка» окрашены в черный цвет.

Также внедорожная версия получила светодиодные фары и задние фонари, 17-дюймовые глянцевые легкосплавные диски, молдинги серебристого цвета на дверях и рейлинги на крыше.

Материалы по теме
Начались продажи нового Volkswagen Taos — цены

Среди особенностей салона — новая тканевая обивка сидений Pinestripe, многофункциональное рулевое колесо с кожаной обшивкой и эмблемой PanAmericana, алюминиевые накладки на педалях, серебристые — на порогах передних дверей, а также передние и задние коврики.

Автомобиль получил и широкий список систем помощи водителю, среди которых есть ассистент движения в полосе, автопарковщик, ассистент смены полосы движения и система помощи при выезде задним ходом с парковки.

Оснащается Volkswagen Caddy PanAmericana атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 110 л.с.

Новинка предлагается исключительно с 6-ступенчатой механикой и, несмотря на внедорожную внешность, передним приводом.

  • Также скоро в России в продаже появится новый VW Taigo, узнать о котором вы можете здесь.
  • «За рулем» теперь можно читать в Instagram.

Фото: Volkswagen

VW представил новую внедорожную модель

Автомобиль уже поступил в продажу в России по цене от 2 620 800 рублей.

VW представил новую внедорожную модель — фото 1272736VW представил новую внедорожную модель — фото 1272731VW представил новую внедорожную модель — фото 1272734VW представил новую внедорожную модель — фото 1272733VW представил новую внедорожную модель — фото 1272732VW представил новую внедорожную модель
VW представил новую внедорожную модель

Автомобиль уже поступил в продажу в России по цене от 2 620 800 рублей.

VW представил новую внедорожную модель — фото 1272731VW представил новую внедорожную модель — фото 1272732VW представил новую внедорожную модель — фото 1272733VW представил новую внедорожную модель — фото 1272734VW представил новую внедорожную модель — фото 1272736VW представил новую внедорожную модель
Наше новое видео
Самый народный Volkswagen: видеотест Жука
5 важных изменений в моторе Гранты. Что не так?
Lada Granta с новым двигателем: как она едет?

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Google.News
Количество просмотров1795Количество комментариев2
Оцените материал
0:0

Отзывы о Volkswagen Caddy (2)

Volkswagen 2008 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Хорошие сидения. Великолепный мотор 1,6 BSE. Надежен.

Недостатки:

ЛКП. Слабая МКПП. Дорогие запчасти.

Комментарий:

Машина с ПТС 2008 года куплена летом 2009. Машина служебная. Комплектация — "барабан с кондиционером": электрозеркала с обогревом, передние электростеклоподъемники, АБС, антипробуксовочная система, задняя сдвижная дверь только с одной стороны, салон сзади обшит ДВП. Особых нареканий нет...

Написать отзыв

Читать комментарии (2)
Загрузка...