«Буханку» УАЗа напичкают электроникой

«Пустые» и потому дешевые комплектации автомобилей исчезнут из продажи: их будет невыгодно производить.

Материалы по теме У Хонды появился седан за 620 000 рублей

Виной тому станет пересмотр Минпромторгом правил расчета уровня локализации. В частности, исчезнет повышающий коэффициент, который применялся к таким простым в плане оснащения версиям автомобилей, как УАЗ Хантер или «буханка», а также Лада Гранта — у них нет систем помощи водителю, подушек безопасности и, например, аудиосистем.

После принятия поправок в 719-е постановление Минпромторга «О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации», на которые ссылается «Коммерсантъ», выпускать такие простые автомобили станет невыгодно. Недостаток баллов, которые они не могут донабрать различными электронными системами, лишит их производство господдержки.

Материалы по теме 12 недорогих авто с самым дорогим и дешевым обслуживанием

В итоге простые и доступные по цене комплектации просто исчезнут из продажи — их перестанут производить. Купить же подобные модели можно будет только в дорогих топовых версиях, которые, возможно, производителям придется дооснащать. Это обязательно отразится на начальной стоимости машин, но другого способа стимулировать повышения уровня локализации в Минпромторге не видят.

УАЗ СГР («буханка») сегодня стоит от 862 000 до 990 900 рублей, а УАЗ Хантер — от 897 000 до 1 178 900 рублей. Самая же доступная по цене Лада Гранта предлагается за 531 900 рублей.

АВТОВАЗ намерен перейти в средний ценовой сегмент 1 000 000+. Что будет с бюджетными моделями? Ответ на этот вопрос вы найдете здесь.

«За рулем» теперь можно читать в Facebook .

Фото: Егор Алеев/ТАСС