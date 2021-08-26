«Буханку» УАЗа напичкают электроникой

Виной тому станет пересмотр Минпромторгом правил расчета уровня локализации. В частности, исчезнет повышающий коэффициент, который применялся к таким простым в плане оснащения версиям автомобилей, как УАЗ Хантер или «буханка», а также Лада Гранта — у них нет систем помощи водителю, подушек безопасности и, например, аудиосистем.
После принятия поправок в 719-е постановление Минпромторга «О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации», на которые ссылается «Коммерсантъ», выпускать такие простые автомобили станет невыгодно. Недостаток баллов, которые они не могут донабрать различными электронными системами, лишит их производство господдержки.
В итоге простые и доступные по цене комплектации просто исчезнут из продажи — их перестанут производить. Купить же подобные модели можно будет только в дорогих топовых версиях, которые, возможно, производителям придется дооснащать. Это обязательно отразится на начальной стоимости машин, но другого способа стимулировать повышения уровня локализации в Минпромторге не видят.
УАЗ СГР («буханка») сегодня стоит от 862 000 до 990 900 рублей, а УАЗ Хантер — от 897 000 до 1 178 900 рублей. Самая же доступная по цене Лада Гранта предлагается за 531 900 рублей.
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Фото: Егор Алеев/ТАСС