Цены на запчасти пошли вверх

Также растет и спрос на запасные части для автомобилей, особенно на кузовные.

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В среднем, с начала 2021 года стоимость запчастей увеличилась на 10–20%, а спрос на них вырос процентов на 10, выяснили специалисты «Дрома», проанализировав более миллиона сделок по приобретению запасных частей.

Наибольшим спросом пользуются запчасти кузова: бамперы, капоты, двери. Люди пытаются продлить жизнь своих автомобилей, не связываясь по ряду причин с покупкой новых машин. Кроме того, у продавцов не залеживаются детали подвески и элементы электрики.

«В этом году внезапно возник высокий спрос на детали экстерьера: различные молдинги, накладки, ветровики и прочие элементы. И что любопытно, спрос на эти детали вырос в Москве и Центральной России, а в Сибири и на Дальнем Востоке — нет. Видимо, в этих регионах внешняя эстетика авто сейчас вторична для владельцев», — говорит аналитик Александр Скороходов.

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При этом недостатка запчастей не наблюдается, и любые запчасти есть в наличии либо доступны к заказу.

«В прошлом году из-за пандемии были проблемы с поставками запасных деталей для авто, а некоторые позиции и вовсе было почти невозможно найти как у официальных поставщиков, так и на вторичном рынке. Сейчас ситуация в целом выправилась, но мы не видим предпосылок того, что рост цен остановится», — делает прогноз Александр.

Почему автомобили стали чаще ремонтировать? Ответ прост.

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