Пока такой только один, и он уже отгружен заказчику. До этого серийные КАМАЗы с кабиной К5 красили только в белый цвет.

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Седельный тягач новой модели КАМАЗ-54901 получил эксклюзивный цвет — синий. Пока такой автомобиль только один, и он уже отправился к заказчику — поставщику сжиженного газа в Белоруссии, компании УП «Брестоблгаз».

Пресс-служба сообщает, что в республике набирает обороты продажа автомобилей новой линейки К5, первенцем (а на данный момент — единственной моделью) стал как раз тягач КАМАЗ-54901. Поставка в адрес вышеуказанной компании стала возможной благодаря победе в тендере, которую выиграли машины российского производства.

Напомним, в КАМАЗ-54901 используется новый рядный турбодизель Р6, развивающий 450 л.с., работающий в паре с 12-ступенчатым автоматом ZF. Тормозные механизмы автомобиля — дисковые. Ресурс автомобиля составляет 1,2 млн км. А запас топлива таких КАМАЗов — 1400 литров. Кабина грузовика модернизированная от Mercedes-Benz Actros 2012 модельного года.

Пока в новой модели большое количество импортных комплектующих, но в ближайшее время локализацию обещают повысить.

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Фото: КАМАЗ