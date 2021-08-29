Эксперт напомнил правила безопасной езды по трассе

Есть моменты, на которые стоит обратить внимание новичкам за рулем, а кое-что стоит вспомнить и бывалым водителям.

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Езда по трассе подразумевает управление автомобилем на более высоких скоростях, чем допустимы в городе. Как преодолевать скоростные маршруты безопасно, рассказал корреспонденту «За рулем» основатель маркетплейса по аренде авто GetRentaCar.com Александр Першиков.

Напоминалка для «бывалых»

Большое внимание на трассе стоит обращать на знаки: например, дорожный знак информирует водителя о том, что обгон запрещен, а линия разметки при этом прерывистая. Знаки имеют приоритет перед разметкой и ориентироваться надо на них. Об одной из самых серьезных опасностей предупреждает знак «Неровная дорога». Увидев его, стоит сбросить скорость вне зависимости от дорожной обстановки — бугры и провалы не всегда различимы на дорожном покрытии, особенно в условиях сильного ливня или снегопада.

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Повороты на трассе — одни из самых опасных участков, особенно если дорога незнакомая. Если вы не знаете угла поворота, скорость выбирайте такую, чтобы без усилий войти в него под любым углом, без пересечения сплошной полосы. Мокрая и скользкая дорога не менее опасна в межсезонье, чем в холодное время года. Помимо снега, гололеда и дождя ухудшают сцепление с дорогой утренняя роса, туман, повышенная влажность.

Советы для новичков

Езда по трассе не сложнее, чем в городе, но в разы опаснее, поскольку здесь слишком высока цена ошибки: последствия обычно тяжелее, чем в населенных пунктах. Те водители, кто впервые отправляется в загородную поездку, должны оставаться, как и в городе, предсказуемыми: заранее включать поворотники, смотреть в зеркала и просматривать мертвую зону.

Главное правило для новичка на магистралях — не рисковать! В случае движения в несколько полос не покидайте без особой нужды правую полосу, соблюдайте дистанцию до идущего впереди автомобиля, это позволит заранее считывать дорожную ситуацию и правильно реагировать на ее изменения.

Универсально для всех

Первое — не отправляться в дальнюю дорогу уставшим, сонным, в период болезни. Второе — перед выездом проверьте техническое состояние автомобиля, особое внимание уделив жидкостям и покрышкам. Третье — не пользоваться гаджетами (смартфонами, планшетами) за рулем на повышенных скоростях — при разговоре по телефону реакция притупляется на 15–20%, при переписке — на 30–35%. Ощущаете усталость — лучше остановиться в безопасном месте и поспать хотя бы минут 15, чем пытаться взбодрить себя чаем, кофе или чем-то еще.

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