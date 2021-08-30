Зарабатывать на попутчиках запретят

Минтранс разрабатывает законопроект, касающийся карпулинга, когда водители берут попутчиков за небольшую сумму денег. Известно, что будет введено ограничение по стоимости совместных поездок, а также их количеству в сутки. Кроме того, подвозить людей можно будет уже не на любом автомобиле.
В пояснительной записке к документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, говориться, что он:
«позволит упорядочить деятельность, связанную с осуществлением совместных поездок, и исключить возможность незаконной предпринимательской деятельности под видом совместных поездок».
Карпулинг отличается стоимостью поездок для пассажиров, так как они оплачивают лишь часть расходов. Это дешевле, чем такси и даже дешевле, чем автобус. В Минтрансе обратили внимание на то, что нередко карпулингом пользуются некоторые нелегальные перевозчики, обманывающие не только государство, но и пассажиров. «Известия» приводят такой пример: человек бронирует место в легковом автомобиле, но потом выясняется, что его повезут на автобусе с еще несколькими десятками людей. При этом у автобуса нет ни тахографа, ни техосмотра, а водитель не прошел предрейсовый медицинский контроль. При аварии пассажиры таких автобусов не получают компенсаций, которые могут достигать 2 млн рублей.
Новый законопроект предусматривает расчет стоимости поездок на основе затрат на бензин и ГСМ, деленных на количество пассажиров. Количество же поездок будет ограничиваться двумя в сутки, если расстояние не превышает 100 км, либо десятью в течение недели. Если расстояние составляет до 500 км, то подвозить попутчиков можно раз в сутки, а при более дальних поездках — раз в три дня.
Кроме того, в карпулинг будут допускаться только легковые автомобили категории M1. У них обязательно должен быть пройден техосмотр, и они не могут быть зарегистрированными в иностранных государствах. Что касается водителей, то к карпулингу допустят только тех водителей, чей стаж превышает два года и у которых есть полис ОСАГО.
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Фото: Hudson Hintze / Unsplash