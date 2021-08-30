Глава АВТОВАЗа назвал главную проблему компании

Об этом Николя Мор рассказал в интервью телеканалу «Тольятти 24».

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Николя Мор в интервью позитивно оценил сдвиги, произошедшие в компании в последнее время. Он отметил, что все это время руководство старалось продвигать российских специалистов, поскольку автомобили на АВТОВАЗе выпускают для российских потребителей. Но по-прежнему развитие тормозит бюрократия.

«Что немного расстраивает, так это сложность процессов на АВТОВАЗе, чего тут достаточно много. Я был рад прочесть приказ господина Полякова от 1974 года (гендиректора с 1966 по 1975 годы). Он призывает упрощать и ускорять процессы на заводе. Мы даже решили напечатать это на плакате и повесить на стене в зале заседаний. Для того, чтобы каждый мог осознать, что бюрократия создает много проблем. Мы должны много упростить в компании, чтобы быть эффективнее и быстрее в решениях», — сказал Мор.

Также глава АВТОВАЗа отметил огромный потенциал у «немолодой» компании. Будут модернизированы сборочные линии Гранты и B0, так как там начнут собирать Лады и Renault на новых платформах. Для Лады намечен выпуск в ближайшие годы пяти новых моделей, четыре из которых будут в Тольятти, а обновленная Веста — в Ижевске.

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Кроме того, в производстве появятся новые модели Рено. Особое внимание руководство уделяет новой Ниве, которую с нетерпением ждут покупатели.

Фото: АВТОВАЗ