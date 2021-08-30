Банк России назвал 10 регионов, в которых чаще мухлюют с ОСАГО

Рейтинг регионов опубликован в обзоре «Мониторинг региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО».

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Банк России мониторит ситуацию на рынке ОСАГО и назвал регионы, где чаще всего происходят мошенничества с ОСАГО. Их регулятор условно выделил в «красную зону мошеннических рисков». За негативную динамику Банк присваивает баллы, в эту зону вошли регионы, набравшие более 4 баллов, при максимальном значении — 7. Исследование недобросовестных действий в ОСАГО проведено по состоянию по 1 июля 2021 года (с 1 июля 2020 года).

К «красной» (высокорисковой) зоне отнесены 10 субъектов РФ, среди которых шесть субъектов Северо-Кавказского федерального округа (за исключением Ставропольского края) и Приморский край.

На 1 июля в «красную» зону вошли следующие регионы:

Приморский край (6 баллов) Дагестан (суммарный риск — 5 баллов) Ингушетия (5 баллов) Северная Осетия — Алания (5 баллов) Карачаево-Черкесия (5 баллов) Чеченская Республика (5 баллов) Новосибирская область (5 баллов) Кабардино-Балкария (4 балла) Тыва (4 балла) Хакасия (4 балла).

В настоящее время вблизи границ «красной» зоны находятся Красноярский, Хабаровский, Краснодарский и Забайкальский края, Нижегородская, Курская, Челябинская области, а также Еврейская автономная область и Республика Адыгея. Суммарная доля сборов страховых премий в субъектах РФ, отнесенных к «красной» зоне, составила 5,5% российского рынка ОСАГО, при этом вклад этих субъектов РФ в страховые выплаты достигает 10,3%.

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Резкие колебания значений могут свидетельствовать об активизации деятельности, связанной с неправомерным получением страховых выплат за счет фальсификации обстоятельств аварий или умышленного завышения объемов повреждений транспортных средств, говорится отчете регулятора.

В целом же за последние три месяца средняя выплата по ОСАГО снизилась на 1,5%, до 68,1 тысячи рублей. За год по Российской Федерации в целом этот показатель вырос на 4,2%, указывает регулятор.

С 22 августа 2021 года купить полис ОСАГО можно без обязательного прохождения техосмотра.

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