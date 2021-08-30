Новая версия Гранты будет стоить всего 500 тысяч рублей

Есть вероятность, АВТОВАЗ готовит новую комплектацию для Lada Granta. По данным сообщества Lada Granta FL клуб (сам паблик называет эту информацию слухами), автомобили этого семейства обзаведутся версией Classic Light — в дополнение к запущенным ранее Comfort Light и Luxe Light — которая будет лишена большинства функций, связанных с электронными компонентами
Источник сообщает, что у Гранты в комплектации Classic Light не будет магнитолы, кондиционера, системы экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, а также антиблокировочной системы с электронным распределением тормозных сил, т.е. ABS и EBD. Уточнений по стеклоподъемникам, электрорегулировками зеркал и обогревам пока нет, но велика вероятность, что и из этого перечня многое будет отсутствовать.
Называется и цена за такой автомобиль — 503 900 рублей. Стоит подчеркнуть, что все данные носят предварительный и неофициальный характер. Пресс-служба АВТОВАЗа производственные планы предприятия обычно не комментирует, поэтому стоит дождаться официальных заявлений.
Частично «облегченные» версии у некоторых моделей Lada уже есть — помимо уже упомянутых вариантов Гранты, версия Comfort Light есть у Lada Vesta и у XRAY — в обоих случая у машин отсутствует мультируль и аудиосистема.
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