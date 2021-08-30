Новая версия Гранты будет стоить всего 500 тысяч рублей — журнал За рулем

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Новая версия Гранты будет стоить всего 500 тысяч рублей

Но в ней не будет магнитолы, кондиционера и даже АБС...

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«Облегченная» Lada Granta стала дороже

Есть вероятность, АВТОВАЗ готовит новую комплектацию для Lada Granta. По данным сообщества Lada Granta FL клуб (сам паблик называет эту информацию слухами), автомобили этого семейства обзаведутся версией Classic Light — в дополнение к запущенным ранее Comfort Light и Luxe Light — которая будет лишена большинства функций, связанных с электронными компонентами

Источник сообщает, что у Гранты в комплектации Classic Light не будет магнитолы, кондиционера, системы экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, а также антиблокировочной системы с электронным распределением тормозных сил, т.е. ABS и EBD. Уточнений по стеклоподъемникам, электрорегулировками зеркал и обогревам пока нет, но велика вероятность, что и из этого перечня многое будет отсутствовать.

Конечно, внешность тоже будет попроще. Например, противотуманных фар, присущих люксовым комплектациям, в «легких» Грантах не будет
Конечно, внешность тоже будет попроще. Например, противотуманных фар, присущих люксовым комплектациям, в «легких» Грантах не будет

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Называется и цена за такой автомобиль — 503 900 рублей. Стоит подчеркнуть, что все данные носят предварительный и неофициальный характер. Пресс-служба АВТОВАЗа производственные планы предприятия обычно не комментирует, поэтому стоит дождаться официальных заявлений.

Частично «облегченные» версии у некоторых моделей Lada уже есть — помимо уже упомянутых вариантов Гранты, версия Comfort Light есть у Lada Vesta и у XRAY — в обоих случая у машин отсутствует мультируль и аудиосистема.

  • АВТОВАЗ испытывает серьезные трудности с производством автомобилей из-за дефицита микрочипов. Всю прошлую неделю завод в Тольятти не работал, а на этой неделе частично восстановит работоспособность лишь 2–3 сентября.
  • «За рулем» теперь есть в Tik Tok.

Фото: АВТОВАЗ.

Как относитесь к антикризисным комплектациям машин без электроники?

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Отзывы о LADA Granta (20)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Цена

Недостатки:

Яркость фонаря заднего хода недостаточна

Комментарий:

Для того чтобы реально улучшить свет заднего хода на гранту можно поставить вот такую лампу https://www.netuning.ru/shop/svetodiodnaya-lampa-zadniy-hod-p21w-lp и тогда ее не придется больше менять, а освещенность вырастет в разы.

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