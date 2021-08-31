Россиян призвали отложить покупку нового автомобиля. На год-полтора

Все просто: к этому времени цены на рынке должны прийти в норму, а дефицит машин — прекратиться.

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Сейчас время неподходящее — приобретать личный транспорт невыгодно, рассказал «Вечерней Москве» вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Он рекомендует автовладельцам подождать год-полтора и лучше потратить сто тысяч рублей на восстановление автомобиля, на котором человек сейчас ездит, но не избавляться от него, просто подождать, не попадаться на эту удочку.

Сегодня на российском ранке не только дефицит автомобилей, но и завышенные цены на них, пояснил Хайцеэр. Причина дефицита машин, особенно премиум-класса, и роста цен на них кроется в проблемах в экономике, возникших из-за пандемии. Это нехватка деталей и запчастей, подорожание логистики и желание отечественных автодилеров заработать при продаже побольше. Потому что неизвестно, что будет завтра.

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При сократившихся квотах дилеры пытаются компенсировать дополнительными доходами упущенную прибыль, а для кого-то вообще стоит вопрос выживания. Хотя сотрудники дилерских центров при этом часто поступают по-хамски.