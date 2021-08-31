Россиян призвали отложить покупку нового автомобиля. На год-полтора — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Россиян призвали отложить покупку нового автомобиля. На год-полтора

Все просто: к этому времени цены на рынке должны прийти в норму, а дефицит машин — прекратиться.

Материалы по теме
Как вам лучше работать с подборщиком авто — советы экспертов

Сейчас время неподходящее — приобретать личный транспорт невыгодно, рассказал «Вечерней Москве» вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Он рекомендует автовладельцам подождать год-полтора и лучше потратить сто тысяч рублей на восстановление автомобиля, на котором человек сейчас ездит, но не избавляться от него, просто подождать, не попадаться на эту удочку.

Сегодня на российском ранке не только дефицит автомобилей, но и завышенные цены на них, пояснил Хайцеэр. Причина дефицита машин, особенно премиум-класса, и роста цен на них кроется в проблемах в экономике, возникших из-за пандемии. Это нехватка деталей и запчастей, подорожание логистики и желание отечественных автодилеров заработать при продаже побольше. Потому что неизвестно, что будет завтра.

Материалы по теме
Нам рассказали, когда пора менять машину

При сократившихся квотах дилеры пытаются компенсировать дополнительными доходами упущенную прибыль, а для кого-то вообще стоит вопрос выживания. Хотя сотрудники дилерских центров при этом часто поступают по-хамски.

Наше новое видео
Запорожец из Германии: таких сделали 21 миллион
Новый Renault Duster угодил в ДТП. Прицениваемся к запчастям
Новый кроссовер Kia: 585 «лошадей», 2 багажника и простор, как в лимузине

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Google.News
Фото:
Количество просмотров1221Количество комментариев1
Оцените материал
1:—1
Читать комментарии (1)
Загрузка...