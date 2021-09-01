АВТОВАЗ повысил цены. На все модели

В среднем прибавка составила около 3%.

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1 сентября произошла очередная корректировка прайс-листов модельного ряда Lada, показал мониторинг цен издания «Лада. Онлайн». Это уже пятое повышение цен, предыдущее было в июле, а до этого прайсы переписывали в мае, марте и январе. Нынешнее подорожание, очевидно, связано с дефицитом автомобилей из-за простоев производства, увеличением стоимости металла и т.д. Неожиданным оно не стало, дилеры предупреждали об этом.

Автомобили подорожали на сумму от 14 тыс. до 33 тыс. рублей. Больше всего (на 33 тыс. руб.) вырос в цене Lada Largus фургон, меньше всего (на 14 тыс. руб.) — Granta лифтбек и универсал.

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В целом же корректировка цен коснулась всех без исключения моделей. Таким образом, самым доступным автомобилем в линейке машин АВТОВАЗа остается Granta седан в минимальной комплектации — 545 900 руб. (было — 531 900 руб.), а самым дорогим — Vesta Sport в максимальной комплектации — 1 265 900 руб. (было — 1 240 900 руб.).



Фото: Владимир Гердо/ТАСС