Начались продажи самого крутого Land Cruiser 300 - в версии GR Sport

Версия отличается акцентами во внешности и интерьере, а также измененными настройками системы E-KDSS - на асфальте машина должна стать устойчивее.

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Российские дилеры Toyota начали принимать заказы на внедорожники специальной серии Toyota Land Cruiser 300 GR Sport. Модификация позиционируется как топовая для всей линейки «трехсотки».

Прежде всего, машину отличают стилистические элементы спортивного подразделения Toyota Gazoo Racing: массивная решетка радиатора с многогранными ячейками, контрастно белый логотип Toyota, оригинальный матовый передний бампер с серебристой накладкой, матовые накладки на колесные арки и обрамление стекол, глянцевые корпуса зеркал и дверных ручек.

Машины комплектуются 18-дюймовыми колесными дисками и особыми боковыми подножками. Сзади облик дополнен бампером с серебристой накладкой, матовой надписью Land Cruiser и логотипом Toyota на черной подложке. Кроме того, спецсерия отмечена двухцветным логотипом GR, размещенным на решетке, передних дверях и двери багажника. Есть семь вариантов окраски кузова, включая черный, белый, пепельно-серый и красный металлик.

Пол и потолок в салоне LC 300 GR Sport черные, а консоль и дверные карты декорированы серыми вставками. Сиденья обшиты комбинированной кожей в черно-сером или черно-красном исполнении. На руле, подголовниках, стартовом экране мультимедийки и ключе зажигания — эмблема GR.

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Система кинетической стабилизации E-KDSS для серии GR перенастроена — диапазоны срабатывания системы и замыкания стабилизаторов изменены, что делает подвеску жестче на ровной дороге, оставляя артикуляцию мостов на бездорожье столь же внушительной, как и у других версий с E-KDSS.

Также во внедорожном арсенале значатся блокировки всех дифференциалов, система выбора режима Multi-Terrain Select, обзор на бездорожье Multi-Terrain Monitor, поддержание скорости Crawl Control, работающее в паре с системой Off-Road Turn Assist.

По силовым агрегатам есть выбор: бензиновый битурбо V6 3,5 л (415 л.с., 650 Нм) и новый турбодизель объемом 3,3 л (299 л.с., 700 Нм.). В пару к обоим движкам полагается 10-ступенчатый автомат. Цена на дизельные версии в исполнении GR Sport начинается от 7 620 000 рублей, а на бензиновые — от 7 684 000 рублей.

Фото: Toyota