Россиянам рекомендуют отложить покупку авто до лучших времен

Мнение: через полтора года цены придут в норму, а дефицит исчезнет. Стоит обслужить и отремонтировать ту машину, что есть сейчас — и ездить дальше.

Материалы по теме Toyota переписала ценники на автомобили

На автомобильном рынке России складывается непростая ситуация — на фоне дефицита новых автомобилей цены на них неуклонно идут вверх. Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр считает, что самое разумное в этих условиях — отложить покупку авто на длительный срок.

«Когда меня спрашивают, когда покупать автомобиль, я говорю: „Ребята, подождите год-полтора, лучше потратьте сто тысяч рублей на восстановление автомобиля, на котором вы сейчас ездите, не избавляйтесь от него, просто подождите, не попадайтесь на эту удочку“, — цитирует Хайцеэра „Вечерняя Москва“.

Самые доступные на рынке — т.е. отечественные машины — за первое полугодие 2021 года подорожали на 11,6% — средневзвешенная цена составила 782 тыс. рублей

Материалы по теме АВТОВАЗ повысил цены. На все модели

Он отметил, что нынешняя непростая ситуация сложилась на фоне сложностей в экономике, вызванных пандемией коронавируса. Главное влияние, по словам специалиста, имеют перебои с поставками комплектующих на сборочные конвейеры и подорожание логистики.

Также, по мнению Хайцеэра, имеет место вынужденное желание дилеров по максимуму воспользоваться моментом: при сократившихся квотах автосалоны пытаются скомпенсировать упущенную прибыль дополнительными доходами.

По оценкам специалиста, сейчас приобретать автомобиль просто невыгодно. Имеет смысл отложить покупку на год или полтора — к тому моменту цены на рынке должны прийти в норму, а дефицит — прекратиться.

По данным «Автостата», в первой половине 2021 года средневзвешенная цена легкового автомобиля выросла на 12,5% — до 1 млн 886 тыс. рублей. Дилеры считают, что в третьем квартале цены вырастут еще .

«За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС