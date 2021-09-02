Центральная консоль новой Весты: три варианта!

Не везде будет планшет - в некоторых комплектациях экран мультимедиа будет иметь традиционный вид.

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АВТОВАЗ постепенно патентует элементы интерьера обновленной Lada Vesta. В августе в открытой базе Роспатента появилось изображение нескольких деталей, и, в том числе, двух вызывающих, пожалуй, наибольший интерес общественности — речь об облицовке мультимедийного центра и козырьке комбинации приборов.

Выясняется, что наряду с дорогим решением центральной консоли, т.е. показанным недавно вариантом с большим планшетом на месте мультимедийного комплекса, у Весты после фейслифта будут еще два. Часть машин станет комплектоваться простой однодиновой магнитолой (фото 1), над которой будет ниша для документов.

А еще несколько комплектаций оснастят мультимедийным комплексом традиционного вида (фото 2) — с горизонтально ориентированным дисплеем, диагональ которого, предположительно, составит 8 дюймов. Топ-вариант (фото 3), видимо, предполагает, что планшет будет закрепляться на облицовке отдельно. Все три варианта компоновки головного устройства обновленной Весты можно найти в Роспатенте.

Там же опубликованы вариации облицовки комбинации приборов —- таких вариантов два. Очевидно, ввиду того, что у семейства будет два решения по приборам: аналоговые для бюджетных версий и цифровые для дорогих. Во втором случае рамка приборов несколько толще, а контур самой комбинации имеет другую форму.

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По ранее опубликованным данным можно сделать и еще несколько наблюдений: у кроссовера Renault Arkana обновленное семейство Весты позаимствует климатический блок, а у XRAY Cross — систему выбора режима движения Lada Ride Select. Дверные поручни станут более массивными, а сами дверные карты поменяют дизайн.

Внешне машина поменяется в части бамперов, решетки радиатора, крыльев, капота и светотехники. В дорогих комплектациях вся оптика станет светодиодной, а в бюджетных диодными будут только ходовые огни. В гамму цветов кузова добавится новый оттенок.

Первую установочную партию обновленных машин должны выпустить в Ижевске уже в сентябре.

«За рулем» теперь есть и в TikTok.

Фото: Роспатент