В 2022 году программу поддержки спроса дополнят и выделят 10 млн

Что касается текущего года, то программу льготного автокредитования возобновлять не планируют, сказал глава Минпромторга в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2021).

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«Я могу подтвердить, что программа льготного автокредитования до конца 2021 года не будет продлена. С точки зрения следующего года — будем смотреть, как будет складываться ситуация на рынке», — передает слова Мантурова Интерфакс. На фоне «перегретого» рынка в этом просто нет смысла.

Министр отметил, что на будущий год на поддержку спроса по автопрому заложено около 10 млрд руб., включая льготный лизинг. Из общей планируемой суммы господдержки спроса в автопроме на льготные автокредиты и лизинг денег придется примерно поровну.

Также он отметил, что в 2022 году, возможно, программу льготных автокредитов скорректируют, включив в нее учителей.

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Речь идет о программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые позволяют получить скидку от 10% до 25% при покупке нового автомобиля российского производства стоимостью до 1,5 млн рублей.

Купить машину по льготному кредиту могут работники государственных медицинских учреждений, семьи с одним ребенком, граждане, сдавшие свои автомобили старше шести лет в trade-in, а также те, кто приобретает машину впервые. Также действуют программы льготного лизинга «Русский тягач» и «Свое дело» и новая программа «Доступная аренда», которая стимулирует развитие каршеринга.

В России появилось сразу несколько программ льготного кредитования на покупку новых электромобилей.



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