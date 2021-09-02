Шокирующий тренд: фотографии ценников в автосалонах

Расхождение с рекомендованными ценами — около 250 000 рублей. И это за машины бюджетного бренда.

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В последние несколько месяцев в сообществах автомобилистов часто можно увидеть посты, весь контент которых сводится к фотографиям ценников, красующихся рядом с автомобилями в автосалонах. Чаще всего это автосалоны массовых и недорогих брендов — Kia, Hyundai, Skoda, УАЗ и Lada.

Месседж таких публикаций простой: все увеличивающееся удивление от роста цен на новые машины. Паблик Avtograd News выложил свежую порцию таких фотографий, сделанных в шоуруме одного из дилеров марки Lada в городе Тольятти.

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Один из сравнительно недорогих автомобилей в этой подборке — трехдверная Niva Legend в комплектации Classic за 899 900 рублей. При этом на официальном сайте цены на внедорожники в этой комплектации начинаются от 649 900 рублей.

На выставленном в автосалоне ценнике указан список дополнительного оборудования, состоящий из четырех пунктов — на фото можно разобрать позиции «антикоррозийная обработка» и «набор автомобилиста», который, к слову, скоро будет входить в любую комплектацию по умолчанию, с соответствующей корректировкой цены.

Среди других автомобилей в этом автосалоне — седан Granta в комплектации Comfort за 877 500 рублей (цена на сайте — от 627 500 рублей), Niva Travel в комплектации Classic за 1 081 900 рублей (цена на сайте — от 820 900 рублей) и Vesta Sport в комплектации Luxe за 1 515 900 рублей (цена на сайте — от 1 209 900 рублей).

В конце лета и начале осени цены на все или некоторые модели подняли многие бренды: помимо Lada это Toyota, Lexus, Haval, Kia, Volkswagen, Peugeot и Chevrolet.

В Национальном союзе автомобилистов заявили, что россиянам следует отложить покупку нового автомобиля на год-полтора.

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Фото: ВКонтакте / Avtograd News