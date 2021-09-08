Skoda начала продажи обновленного Kodiaq — журнал За рулем

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Skoda начала продажи обновленного Kodiaq

Популярный кроссовер стал дороже на 59 тысяч и предлагается по цене от 1 961 000 рублей.

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Обновленный Kodiaq выпускается в трех комплектациях: Active, Ambition и Style и в двух версиях — Sportline и L&K. Линейка моторов состоит из трех бензиновых двигателей и одного турбодизеля.

Обновленный кроссовер отличается приподнятым капотом, узкими фарами и установленной более вертикально решеткой радиатора, которая стала больше.

В базовую комплектацию Active входят, например, светодиодные фары и задние фонари, противотуманки, мультируль и цветной дисплей Maxi Dot. За дополнительную плату можно заказать аудиосистему Bolero и функцию беспроводного подключения SmartLink.

Skoda начала продажи обновленного Kodiaq

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В версии Ambition (от 2 242 000 рублей) есть передние и задние парктроники, датчик света, динамические поворотники, 18-дюймовые колесные диски, полностью светодиодные матричные фары с несколькими режимами работы.

В топовой комплектации Style (от 2 425 000 рублей) машину можно отличить по легкосплавным дискам Triton, серебристым рейлингам на крыше, а также по отделке хромом. Также машина оснащается омывателями фар, электроприводом складывания зеркал, системой бесключевого доступа, электроприводом кресла водителя, цифровой приборной панелью и системой выбора режима движения Driving Mode Select.

Skoda начала продажи обновленного Kodiaq

Kodiaq может оснащаться одним из трех бензиновых турбомоторов. Это агрегат объемом 1,4 литра и мощностью 125 л.с. (для переднеприводного кроссовера с механикой), 150-сильным двигателем того же объема (для полноприводных и переднеприводных версий с 6-ступенчатым роботом) и 2-литровым мотором мощностью 180 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатым роботом. Турбодизель один. Это 2-литровый агрегат мощностью 150 л.с., сочетающийся с системой полного привода и 7-ступенчатым роботом.

Skoda начала продажи обновленного Kodiaq

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Фото: Skoda

Skoda начала продажи обновленного Kodiaq

Популярный кроссовер стал дороже на 59 тысяч и предлагается по цене от 1 961 000 рублей.

Skoda начала продажи обновленного Kodiaq — фото 1276014Skoda начала продажи обновленного Kodiaq — фото 1276013Skoda начала продажи обновленного Kodiaq — фото 1276012Skoda начала продажи обновленного Kodiaq
Skoda начала продажи обновленного Kodiaq

Популярный кроссовер стал дороже на 59 тысяч и предлагается по цене от 1 961 000 рублей.

Skoda начала продажи обновленного Kodiaq — фото 1276012Skoda начала продажи обновленного Kodiaq — фото 1276013Skoda начала продажи обновленного Kodiaq — фото 1276014Skoda начала продажи обновленного Kodiaq
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Отзывы о Skoda Kodiaq (2)

Skoda 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Вместительный

Недостатки:

1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.

Комментарий:

Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((

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