Правила на перекрестках с круговым движением изменят

Поправки в ПДД предложил Минтранс, и их уже одобрила рабочая группа при правительстве.

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Рабочая группа по безопасности дорожного движения Аналитического центра при правительстве согласовала поправки в ПДД, предложенные Минтрансом. В частности, предлагается изменить приоритет проезда перекрестков с круговым движением.

На сегодняшний день приоритет движения имеет то транспортное средство, которое двигается по перекрестку с круговым движением. Въезжающие на него автомобили должны уступать дорогу. Такой порядок проезда был введен в 2017 году, а раньше приоритеты распределялись наоборот, согласно «правилу правой руки». Этот старый порядок приводил к образованию заторов, поэтому его изменили. Также на перекрестках с круговым движением могла указываться главная дорога. В результате на таких перекрестках нередко происходит путаница, приводящая к авариям.

Минтранс предложил снова сменить приоритеты проезда перекрестков с круговым движением, а вернее, уточнить их: при выезде на круг не по главной дороге водитель обязан уступить дорогу тем, кто уже едет по кругу.

Кроме того, в Минтрансе решили уточнить правила объезда общественного транспорта с включенным табло «Внимание, пассажир». Уточняется, что если пассажиры из него высаживаются на тротуар, то водители не должны останавливаться перед таким автобусом или трамваем, пишет «Российская газета». Делать это они обязаны только тогда, когда пассажиры высаживаются на проезжую часть.

Также правки предусматривают установку под знаком «Движение запрещено» («кирпич») дополнительной таблички «кроме», есть уточнения, кому можно проезжать в зоны с ограничением движения по экологическому классу. Это, например, машины «Почты России», электромобили, автомобили со знаком «инвалид» и транспорт людей, живущих в этой зоне.

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