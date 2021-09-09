Peugeot привез в Россию кемпер на базе Traveller

Специальная версия Peugeot Traveller предназначена для путешествий и активного отдыха, поэтому оснащена всем необходимым, чтобы стать уютным домом на природе. В данный момент она выставляется в третьем павильоне «Экспоцентра», на стенде С4.2.
В основе кемпера не обычный микроавтобус Peugeot Traveller, а полноприводный, оснащенный 2-литровым дизельным двигателем 2.0 HDI и 6-ступенчатой механикой.
Спецверсия для путешествий оснащена кемпинг-боксом с раскладной кроватью, двухконфорочной газовой плитой и двумя баллонами с газом, холодильником, двумя канистрами для воды по 10 литров каждая, а также двумя ящиками для хранения.
Кроме того, кемпер оснащен тентом, багажником-платформой на крыше с дополнительными фарами, фаркопом и внедорожными шинами.
Стоимость автомобиля пока не называется, но полноприводный микроавтобус Traveller с турбодизелем стоит в России от 3 059 900 рублей.
- Что касается компании Renault, то у нее особое видение будущего кемперов — это будет автономный блок с доставкой.
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Фото: Peugeot