АВТОВАЗ перезапускает сборку Lada Granta

Новый кризисный режим сборки - два дня через два, с замедленной скоростью конвейера.

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АВТОВАЗ возобновляет сборку автомобилей семейства Lada Granta. Суточные планы сборки на 9 и 10 сентября — 620 автомобилей, сообщает Avtograd news. Источник уточняет, что такой темп считается замедленным — с обычной скоростью конвейер выпускает около 650 машин в сутки.

В понедельник на текущей неделе производство Гранты уже перезапускали, однако в последующие дни, 7 и 8 сентября, на сборочной линии вновь был объявлен простой. По предположению источника, такой график работы по два дня сохранится в производстве и на следующей неделе.

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Хуже обстоят дела на конвейерной линии, где собирают автомобили на платформе B0 — Lada Largus, XRAY, Renault Logan, Sandero. По предварительным данным, за оставшиеся на этой неделе рабочие дни производство только подготовят к запуску в понедельник 13 сентября. Дефицит микрочипов на данный момент сказывается на этом вазовском производстве более всего.

Что касается сборки внедорожников Niva Legend и Niva Travel, то их сборка тоже идет в прерывистом режиме. Очередной перезапуск назначен на среду будущей неделе, 16 сентября.

Причина простоев тольяттинского завода — в отсутствии тайваньских микросхем.

Фото: АВТОВАЗ