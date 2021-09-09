АВТОВАЗ перезапускает сборку Lada Granta — журнал За рулем

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АВТОВАЗ перезапускает сборку Lada Granta

Новый кризисный режим сборки - два дня через два, с замедленной скоростью конвейера.

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АВТОВАЗ возобновляет сборку автомобилей семейства Lada Granta. Суточные планы сборки на 9 и 10 сентября — 620 автомобилей, сообщает Avtograd news. Источник уточняет, что такой темп считается замедленным — с обычной скоростью конвейер выпускает около 650 машин в сутки.

В  понедельник на текущей неделе производство Гранты уже перезапускали, однако в последующие дни, 7 и 8 сентября, на сборочной линии вновь был объявлен простой. По предположению источника, такой график работы по два дня сохранится в производстве и на следующей неделе.

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Хуже обстоят дела на конвейерной линии, где собирают автомобили на платформе B0 — Lada Largus, XRAY, Renault Logan, Sandero. По предварительным данным, за оставшиеся на этой неделе рабочие дни производство только подготовят к запуску в понедельник 13 сентября. Дефицит микрочипов на данный момент сказывается на этом вазовском производстве более всего.

Что касается сборки внедорожников Niva Legend и Niva Travel, то их сборка тоже идет в прерывистом режиме. Очередной перезапуск назначен на среду будущей неделе, 16 сентября.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Granta (20)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Цена

Недостатки:

Яркость фонаря заднего хода недостаточна

Комментарий:

Для того чтобы реально улучшить свет заднего хода на гранту можно поставить вот такую лампу https://www.netuning.ru/shop/svetodiodnaya-lampa-zadniy-hod-p21w-lp и тогда ее не придется больше менять, а освещенность вырастет в разы.

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