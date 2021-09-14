Цены на продукты снизят за счет субсидий для рынка газового топлива

Выделить дополнительные субсидии для развития рынка газомоторного топлива попросили у президента в «Газпроме».

Глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков попросил президента Владимира Путина выделить дополнительные средства для развития рынка газомоторного топлива. Он предлагает удвоить до 1,4 млрд руб. в год субсидию на перевод транспорта на газобаллонное оборудование (сейчас на автобус большого класса на КПГ (сжатом газе) она составляет 1,19 млн руб., на СПГ (сжиженном) — 3,4 млн руб.), а также уравнять субсидии для компримированного и сжиженного природного газа. Кроме того, Зубков жалуется на затруднение перевода техники на газ из-за нового ГОСТа. Копия письма есть в распоряжении «Коммерсанта».

В Газпроме отмечают, что реализация предложений позволит снизить транспортную составляющую в себестоимости товаров и услуг.

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Разъясняется, что уравнивание субсидий на производство машин на компримированном газе (КПГ) и сжиженном природном газе (СПГ) при сопоставимой стоимости уменьшает количество потенциальных покупателей транспорта на КПГ и снижает заинтересованность в производстве.

По мнению Зубкова, при переводе на газ существуют административные барьеры. С 1 июля действие ГОСТ 33670–2015 распространилось на все случаи внесения изменений в конструкцию транспортных средств, в результате установка ГБО обязана пройти проверку безопасности непосредственно в испытательной лаборатории. А из 25 таких лабораторий готовыми к такой проверке оказались лишь пять. Процедура легитимизации работы лабораторий и закупка необходимого оборудования занимают продолжительное время.

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