Разводка страховщиков, на которую до сих пор попадаются водители

Раньше у страховщика было право на регресс, если виновник аварии в течение пяти дней после аварии не предоставил извещение о ДТП. Теперь все изменилось.

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Если виновник аварии, которую оформили по Европротоколу, не направил в установленные сроки в свою страховую компанию извещение о ДТП, то ему ничего не грозит. Ответственность за это убрали из закона еще в 2019 году. Однако некоторые страховщики по-прежнему пытаются взыскать со своих клиентов деньги, которые были заплачены пострадавшей стороне. При этом некоторые суды принимают их аргументы и встают на их сторону. В таких делах приходится разбираться Верховному суду.

Дело в том, что до ноября 2019 года в Законе об ОСАГО было предусмотрено право страховщика на регресс, если виновник аварии в течение пяти дней после происшествия не предоставил извещение о ДТП. А потом норму (пункт «ж» статьи 14 этого закона) отменили, то есть обязанность в течение пяти дней направить извещение у виновника ДТП осталась, но если он этого не сделает, то никакой ответственности за это не будет, напоминает «Российская газета».

Со своим экземпляром извещения к своему страховщику обращается пострадавший, ведь ему нужно покрыть ущерб, а виновник часто считает, что ему ничего делать не надо. И раньше страховщик мог ему за это выставить регресс.

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Скоро проблема исчезнет

Сейчас некоторые страховщики требуют регресса даже по ДТП, которые произошли после того, как пункт «ж» был отменен. Например, если договор ОСАГО был заключен до отмены этого пункта и суды иногда идут им навстречу, поправлять их приходится Верховному суду.

Требование о направлении обоими участниками происшествия заполненного бланка извещения о ДТП при оформлении документов без участия сотрудников полиции направлено на то, чтобы оба страховщика могли проверить достоверность сведений об аварии и о полученных повреждениях автомобилей. Причем в некоторых случаях и пострадавший, и виновник ДТП были застрахованы у одного и того же страховщика, который, тем не менее, предъявил претензии своему клиенту.

Скоро такие дела вовсе сойдут на нет, так как с момента отмены пункта «ж» прошло почти два года, так что даже споры по договорам, которые были заключены до отмены пункта, закончатся.

За грязный номер, по постановлению суда, можно и лишиться прав.

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