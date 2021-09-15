Водитель, разъезжавший по пляжу на Хаммере: Я больше так не буду!

На видео попал и сам инцидент, и реакция на него отдыхающих, которые не сразу понимают, что происходит, а потом разбегаются врассыпную.

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В соцсетях распространилось видео, на котором черный Hummer разъезжает по пляжу на мысе Вятлина в Приморском крае. После этого полиция начала поиск хулигана, составив ориентировку на розыск транспортного средства и его владельца. Но он не стал дожидаться, пока его приведут силой, и сам, узнав из СМИ, что разыскивается сотрудниками органов внутренних дел Владивостока, прибыл в отдел полиции для дачи показаний.

Водителем внедорожника оказался житель города Якутска, 1978 года рождения. Он объяснил свои действия тем, что забуксовал, пытаясь выехать с береговой линии и не зная о том, что там нельзя останавливать транспортное средство. В Приморье он приехал на отдых и в настоящее время живет у берега моря в палатке. Мужчина раскаялся и принес свои извинения людям, которые отдыхали на пляже в то время. Инцидент был непредумышленным, он не хотел никому навредить.

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«Прошу прощения, больше так не буду!» — передает его слова пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

В полиции с туристом провели разъяснительную беседу и пояснили, что существует ряд правил отдыха в прибрежной зоне. Парковать машину на берегу водоемов и тем более заезжать в море нельзя.

Полиция Владивостока привлекли мужчину к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

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