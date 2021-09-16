АВТОВАЗ запустил все сборочные линии. Но ненадолго

В конце текущей недели и в начале следующей будут производиться все модели Lada.

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16 сентября на заводе АВТОВАЗа в Тольятти запустились все сборочные линии. В первую смену заработали третья (сборка Niva Legend и Niva Travel) и пятая (Lada Granta) линии, до этого находившиеся в простое. По данным сообщества «Нетипичный АВТОВАЗ», первая линия, которая производит модели Lada (Largus и XRAY) и Renault (Logan и Sandero), была запущена еще в понедельник.

Вместе тем, тот же источник ранее сообщал, что на следующей рабочей неделе, с 20 по 24 сентября, полностью без простоев тольяттинскому заводу удастся отработать только три дня: вновь придется остановить сборку внедорожников Niva Legend и Niva Travel. Остальные модели, по прогнозам, должны выпускаться без сбоев.

Напомним, АВТОВАЗ, как и другие производители, переживает дефицит микрочипов — а именно, нехватку микросхем для комплектования систем ABS. Сборочные линии работают с остановками, отгрузка товарных машин задерживается. Время ожидания клиентами заказанных автомобилей Lada в отдельных случаях достигает нескольких месяцев.

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Власти региона и руководство АВТОВАЗа совместно работают над поиском путей выхода из этой непростой ситуации. О запуске всех линий тольяттинского завода на следующей неделе заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Вторую промышленную площадку АВТОВАЗа, завод Lada Ижевск, выпускающий семейство Lada Vesta, проблемы с микрочипами долгое время обходили стороной — у завода иной поставщик.

Однако в ближайшее время дефицит может возникнуть и там.

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Фото: Thomas Körbel / DPA / TASS