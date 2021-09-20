Известны лучшие и худшие машины для водителей разного роста — журнал За рулем

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Известны лучшие и худшие машины для водителей разного роста

Consumer Reports составил список автомобилей, которые лучше других годятся или не годятся рослым людям и невысоким.

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Чтобы выяснить, подходит или нет автомобиль для высокого или невысокого водителя, Consumer Reports изучил характеристики сидений, «размах» их регулировок, а также оценил обзор. Рост водителей предполагался от 155 до 188 см.

Согласно результатам исследования, высоким водителям лучше всего подходят:

  • BMW 7-й серии,
  • Porsche Cayenne,
  • BMW X7,
  • Audi Q7,
  • Honda Pilot,
  • Genesis G90,
  • Volvo XC90,
  • BMW X5,
  • Audi A8,
  • Range Rover.

Что касается 10 самых неподходящих автомобилей для высоких водителей, то это:

  • Mazda MX-5,
  • Toyota Tacoma,
  • Toyota Supra,
  • Porsche 918 Spyder,
  • Jeep Gladiator,
  • Chevrolet Bolt,
  • Hyundai Veloster,
  • Polestar 2,
  • Jeep Wrangler,
  • Honda Insight.

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Если вы невысокого роста, то это не значит, что вам придется ездить на маленьких автомобилях. Дело не в размерах, а в настройках места водителя, поэтому вам подойдут:

  • Subaru Forester,
  • BMW 7-й серии,
  • Lexus ES,
  • Volvo XC90,
  • Subaru Outback,
  • BMW X5,
  • Lexus RX L,
  • Volkswagen Tiguan,
  • Honda Odyssey,
  • BMW X3.

Как видите, некоторые модели оказались весьма универсальными и рассчитаны на водителей самого разного роста. Та же история — с неподходящими водителям небольшого роста автомобилями. Там тоже встречаются машины из списка противопоказанных высоким людям. Это:

  • Mazda MX-5,
  • Jeep Wrangler,
  • Chevrolet Camaro,
  • Toyota Tacoma,
  • Jeep Gladiator,
  • Mitsubishi Mirage,
  • Chevrolet Colorado / GMC Canyon,
  • Jeep Renegade,
  • Ford F—150,
  • Nissan Titan.

Как объяснил редактор Consumer Reports Майк Куинси, автомобили, не подходящие как для высоких, так и невысоких водителей, оснащены сиденьями со скромными регулировками. Что касается пикапов, то в некоторые из них сложно усесться, даже если они были оборудованы боковыми подножками.

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Фото: Alp Duran / Unsplash

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