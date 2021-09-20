Известны лучшие и худшие машины для водителей разного роста

Чтобы выяснить, подходит или нет автомобиль для высокого или невысокого водителя, Consumer Reports изучил характеристики сидений, «размах» их регулировок, а также оценил обзор. Рост водителей предполагался от 155 до 188 см.
Согласно результатам исследования, высоким водителям лучше всего подходят:
- BMW 7-й серии,
- Porsche Cayenne,
- BMW X7,
- Audi Q7,
- Honda Pilot,
- Genesis G90,
- Volvo XC90,
- BMW X5,
- Audi A8,
- Range Rover.
Что касается 10 самых неподходящих автомобилей для высоких водителей, то это:
- Mazda MX-5,
- Toyota Tacoma,
- Toyota Supra,
- Porsche 918 Spyder,
- Jeep Gladiator,
- Chevrolet Bolt,
- Hyundai Veloster,
- Polestar 2,
- Jeep Wrangler,
- Honda Insight.
Если вы невысокого роста, то это не значит, что вам придется ездить на маленьких автомобилях. Дело не в размерах, а в настройках места водителя, поэтому вам подойдут:
- Subaru Forester,
- BMW 7-й серии,
- Lexus ES,
- Volvo XC90,
- Subaru Outback,
- BMW X5,
- Lexus RX L,
- Volkswagen Tiguan,
- Honda Odyssey,
- BMW X3.
Как видите, некоторые модели оказались весьма универсальными и рассчитаны на водителей самого разного роста. Та же история — с неподходящими водителям небольшого роста автомобилями. Там тоже встречаются машины из списка противопоказанных высоким людям. Это:
- Mazda MX-5,
- Jeep Wrangler,
- Chevrolet Camaro,
- Toyota Tacoma,
- Jeep Gladiator,
- Mitsubishi Mirage,
- Chevrolet Colorado / GMC Canyon,
- Jeep Renegade,
- Ford F—150,
- Nissan Titan.
Как объяснил редактор Consumer Reports Майк Куинси, автомобили, не подходящие как для высоких, так и невысоких водителей, оснащены сиденьями со скромными регулировками. Что касается пикапов, то в некоторые из них сложно усесться, даже если они были оборудованы боковыми подножками.
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Фото: Alp Duran / Unsplash