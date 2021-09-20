Известны лучшие и худшие машины для водителей разного роста

Consumer Reports составил список автомобилей, которые лучше других годятся или не годятся рослым людям и невысоким.

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Чтобы выяснить, подходит или нет автомобиль для высокого или невысокого водителя, Consumer Reports изучил характеристики сидений, «размах» их регулировок, а также оценил обзор. Рост водителей предполагался от 155 до 188 см.

Согласно результатам исследования, высоким водителям лучше всего подходят:

BMW 7- й серии ,

й серии Porsche Cayenne,

BMW X7,

Audi Q7,

Honda Pilot,

Genesis G90,

Volvo XC90,

BMW X5,

Audi A8,

Range Rover.

Что касается 10 самых неподходящих автомобилей для высоких водителей, то это:

Mazda MX-5,

Toyota Tacoma,

Toyota Supra,

Porsche 918 Spyder,

Jeep Gladiator,

Chevrolet Bolt,

Hyundai Veloster,

Polestar 2,

Jeep Wrangler ,

, Honda Insight .

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Если вы невысокого роста, то это не значит, что вам придется ездить на маленьких автомобилях. Дело не в размерах, а в настройках места водителя, поэтому вам подойдут:

Subaru Forester,

BMW 7- й серии ,

й серии Lexus ES,

Volvo XC90,

Subaru Outback,

BMW X5,

Lexus RX L,

Volkswagen Tiguan,

Honda Odyssey,

BMW X3.

Как видите, некоторые модели оказались весьма универсальными и рассчитаны на водителей самого разного роста. Та же история — с неподходящими водителям небольшого роста автомобилями. Там тоже встречаются машины из списка противопоказанных высоким людям. Это:

Mazda MX-5,

Jeep Wrangler,

Chevrolet Camaro,

Toyota Tacoma,

Jeep Gladiator,

Mitsubishi Mirage,

Chevrolet Colorado / GMC Canyon,

Jeep Renegade,

Ford F —150,

—150, Nissan Titan .

Как объяснил редактор Consumer Reports Майк Куинси, автомобили, не подходящие как для высоких, так и невысоких водителей, оснащены сиденьями со скромными регулировками. Что касается пикапов, то в некоторые из них сложно усесться, даже если они были оборудованы боковыми подножками.

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Фото: Alp Duran / Unsplash