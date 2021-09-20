На вес золота: цены на микрочипы взлетели в 300 раз

Теперь микросхемы продают на черном рынке, без всяких гарантий и по цене от 600 долларов за штуку.

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В Китае микросхемы для автомобилей начали продавать на черном рынке. По последним данным, чип Bosch для системы ESP можно купить по цене около 4000 юаней, что составляет примерно 620 долларов или 45 тысяч рублей. Для сравнения — нормальная цена этого компонента составляет всего 13 юаней, это около 2 долларов или 150 рублей.

При нелегальной продаже чипов торговцы не позволяют проверять товар, к оплате принимают только наличные, а гарантий того, что вы покупаете новую и качественную микросхему, нет никаких, отмечает китайское издание NetEase Finance со ссылкой на газету China Securities.

Компания Bosch, крупнейший разработчик и производитель микросхем, в свою очередь уже заявила, что делается все возможное для восстановления нормальной цепочки поставок электронных компонентов.

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Напомним, нынешний дефицит микрочипов связан с несколькими факторами, но главным аналитики считают коронавирус. Во время пандемии продажи — и соответственно, производство автомобилей сократились, а бытовая техника, напротив, начала пользоваться высоким спросом. Производители электронных компонентов сменили номенклатуру, а когда спрос на машины снова вырос, компонентов для бесперебойной работы конвейеров стало не хватать.

В сложную ситуацию попали многие автомобильные компании по всему миру — дефицит испытывают заводы Ford, Nissan, Toyota, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Renault и Lada.

Фото: Наиль Фаттахов / ТАСС