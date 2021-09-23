Скидка 25% на покупку электромобиля — уже в следующем году — журнал За рулем

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Скидка 25% на покупку электромобиля — уже в следующем году

Условия такие: машина произведена в России и приобретается в кредит или лизинг.

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Скидку при покупке электромобиля в кредит или лизинг можно будет получить уже со следующего года — об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг. Напомним, министерство подготовило соответствующий проект в рамках программы льготного автокредитования и лизинга. Скидка по программе предоставляется молодым семьям, медработникам, а также тем, кто приобретает свой первый автомобиль.

Как известно, по данной программе размер скидки при покупке машин с ДВС стоимостью до 1,5 миллиона рублей составляет 10%, а для Дальневосточного федерального округа — 25%. Теперь в программу добавлены электромобили, но — со своими условиями: ограничения по стоимости нет, скидка составляет 25%, но не более 625 тысяч рублей.

Скидка 25% на покупку электромобиля — уже в следующем годуОдин из кандидатов на звание первого электромобиля российской сборки — Chery Tiggo e
Один из кандидатов на звание первого электромобиля российской сборки — Chery Tiggo e

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Но это — не все условия для включения той или иной модели в программу. Кроме попадания в определенный ценовой сегмент, модель с двигателем внутреннего сгорания должна иметь 1,5 тысячи локализованных баллов — это довольно высокий уровень российской локализации. А электрическая машина обязательно должна быть произведена на территории России в рамках специнвестконтракта.

Фото: Chery

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