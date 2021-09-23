Американцы оценили новый российский мотоцикл Урал

Ural Gear Up Geo выпущен ограниченным тиражом, у него винтажные черты, особая окраска и крепление для мобильного телефона.

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Американский портал Cycle World испытал российский мотоцикл с коляской Ural Gear Up Geo 2021 года выпуска и отмечает, что у мотоцикла модернизированная подвеска Nitron, ветровое стекло и специальная система выхлопа для езды по бездорожью. В комплекте прочные спортивные шины Heidenau K37, топливный бак RotoPaX, крепление для мобильного телефона и USB—порт. Он также имеет камуфлированную оранжевую окраску, которая нанесена вручную, что означает, что каждый из 20 экземпляров Geo ограниченного выпуска уникален.

Gear Up Geo оснащен оппозитным двигателем объемом 749 куб. см с воздушным охлаждением, мощностью 41 л.с., что позволяет развивать скорость около 105 км/ч, а пять регулируемых амортизаторов обеспечивают комфортную езду по ухабистой дороге.

Да, мотоцикл не быстрый, но ему этого и не надо, отмечает издание. Гораздо хуже, что он не совсем предсказуем, ведь базируется на архитектуре из далеких 50-х. Правда, теперь у него есть впрыск топлива, а также попытались модернизировать мотор, чтобы сократить выбросы. Но вы до конца не уверены, можете ли вы ему доверять, хотя на бездорожье он действительно хорошо проглатывает неровности и обеспечивает неплохое качество езды. При этом он не всегда уверенно заводится, и иногда создается впечатление, что мотор вот-вот заглохнет.

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Езда на нем похожа на «борьбу с глотнувшим водки трехногим медведем, склонным к истерике». А все потому, что обычная «физика» мотоцикла здесь неприменима, ведет он себя порой непредсказуемо. При этом эргономика Gear Up Geo удобна: дотянуться до рулевого управления легко, боковое кресло вполне комфортное для длительных путешествий. В багажнике достаточно места для продуктов на неделю, а коляска может вместить несколько ящиков воды или других напитков, а также большие пакеты с кормом для собаки.

Автор материала отмечает, что тестировал Урал несколько недель и обнаружил, что ему безумно нравится каждая минута, проведенная с ним. Не каждый мотоцикл поражает воображение, но некоторые проникают еще и глубоко в сердце. Да, он не лучший с точки зрения производительности, но если вы хотите хорошо провести время, мало что в жизни может быть прекраснее, чем Gear Up Geo, подводит итог тест-драйва журналист.

Урал Gear Up соответствует нормам Euro 5, у него обновлены тормоза и подвеска.

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