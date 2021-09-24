Карлос Гон про Nissan: скучная и посредственная компания

Бывший глава альянса утверждает, что сопротивление Nissan к интеграции привело к тому, что компания упустила технические возможности.

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Экс-глава Renault-Nissan Карлос Гон раскритиковал японскую компанию, заявив, что она превратилась в скучную и посредственную и будет изо всех сил пытаться найти свое место в автоиндустрии. Хотели автономии, получили ее, сказал он в эксклюзивном интервью FOX Business. Напомним, Карлос Гон бежал от японского правосудия и сейчас скрывается в Ливане.

Он заявил, что его арест был мотивирован стремлением Nissan к автономии, и теперь компания вернулась к тому, чем была в 1999 году, к сожалению, после 19 лет работы с нею.

«Мы строили систему, в которой эта компания стала бы частью чего-то совершенно нового, с большим количеством технических инноваций», — продолжил он.

За время, проведенное в Ливане Карлос Гон уже выпустил вторую книгу, новая называется «Разорванные альянсы». В ней бывший руководитель подробно описывает свои усилия по налаживанию сотрудничества между тремя автопроизводителями (Renault, Nissan, Mitsubishi), а также пытается донести до людей свою точку зрения, что же произошло на самом деле, и за что его арестовали.

Японское правительство и некоторые японские руководители считали, что баланс, существующий между французами и японцами в этом альянсе, не будет соблюдаться, и французский производитель будет доминировать. И тогда затеяли судебное разбирательство в отношение него.

«Это такой заговор, организованный людьми, когда в конце концов все обнаруживают, что победителя нет. Япония потеряла свою репутацию, французы проиграли. Nissan проиграл, Renault проиграл, Mitsubishi проиграла, акционеры проиграли», — отметил он в интервью.

Побег обошелся Карлосу Гону в 862 тысячи долларов.

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Фото: Hussein Malla/AP-ТАСС