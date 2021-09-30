В комплектацию российских FAW Bestune T77 включат девушку-помощника (видео)

Точнее, будет сразу три голографических помощника на выбор...

Материалы по теме Новый китайский кроссовер: названы сроки появления в РФ

В российских комплектациях кроссовера FAW Bestune T77, готовящегося к премьере в РФ, будет функция голографического помощника. Таковая имеется в кроссоверах китайской спецификации, однако вопрос попадания уникального по рамкам класса электронного ассистента в российские версии до последнего времени оставался открытым. Теперь же российское представительство бренда внесло ясность.

«Климат-контроль, панорамная крыша, кожаный салон и инновационный „голографический помощник“ над передней панелью», — цитируют «Китайские автомобили» Instagram офиса FAW в России.

Голографическая фигурка электронного помощника активируется в отдельном полупрозрачном корпусе на передней панели. Можно выбирать одного из трех персонажей: мультяшный мальчик, забавный робот или девушка в стиле аниме. Для каждого из них можно выбрать одну из пяти персональных расцветок и один из 43 фонов. Персонажи управляются голосом, могут управлять медиасистемой и климатом, открывать и закрывать люк в панорамной крыше и выполнять многие другие функции.

Источник указывает, что в базовой версии FAW Bestune T77 голографического помощника не будет. Есть вопросы и по русификации — в имеющихся российских обзорах этого автомобиля пока не русифицирована даже медиасистема. С другой стороны, автомобиль недавно прошел российскую сертификацию, получил ОТТС — стоит дождаться информации именно по российским машинам.

По предварительным данным, первые товарные экземпляры FAW Bestune T77 попадут к российским дилерам марки к концу ноября — началу декабря.

Geely тоже везет в Россию новый кроссовер — KX11 составит конкуренцию Kia Sorento и Hyundai Santa Fe.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Видео: YouTube / World of Motors