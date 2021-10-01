Opel закрыл завод до следующего года

И отправил всех сотрудников в неоплачиваемый отпуск.

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Предприятие Opel в немецком городе Айзенах не устояло в кризисе, связанном с дефицитом микрочипов. Этот завод специализируется на выпуске машин с гибридными двигателями, но теперь их выпуск поставлен на паузу. Причем пауза будет большая и совсем не щадящая для персонала.

Руководство концерна приняло решение закрыть завод со следующей недели и отправить всех сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Возобновление производства планируется, но сроки пока называются лишь примерные: начало следующего года.

Причина по нынешним временам обычная — разрыв цепочки поставок электронных компонентов и нехватка рабочей силы из-за пандемии, сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на службу новостей Deutsche Welle.

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Источник пишет, что профсоюз предприятия отреагировал на новость о закрытии достаточно резко, ведь еще два дня назад на встрече с руководством ни о какой остановке производства даже речи не шло.

Особое возмущение профсоюза вызвал тот факт, что во Франции аналогичный завод Opel по выпуску гибридных автомобилей продолжает работать, и прекращать его работу не планируется.

Некоторые производители, столкнувшиеся с дефицитом микросхем, не останавливают производство — как, например, завод General Motors в американском Флинте, где скопилось уже несколько сотен некомплектных автомобилей.

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Фото: dpa/picture-alliance