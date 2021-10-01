«Москвич нового века»: взгляните на невероятный концепт Истра

Турбодизель, запуск с кнопки, полный привод, пневматическая подвеска, навигация, цифровая приборка, проекция на лобовое... Советские инженеры все знали!

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Еще один «нерожденный» проект АЗЛК в очередной раз приковал к себе внимание общественности. В Музее транспорта на ВДНХ выставлен концепт-кар Москвич Истра, по которому Youtube-канал «Автомобильная Россия» подготовил лаконичный видеоотчет. Машина крайне интересная — пожалуй, это один из наиболее выдающихся концептов московского автозавода.

Вроде бы еще совсем недавно 2000-й год казался прилично отдаленным будущим, в котором все будет по-другому и многократно лучше. Многие инженерные проекты 1980-х и начала 1990-х имели прицел именно на 2000 год, как на рубеж наступившего завтра. Автомобиль АЗЛК-2144 начали разрабатывать в 1985 году. Предполагалось, что все закладываемые решения удастся внедрить на серийном автомобиле как раз к концу тысячелетия.

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Итак, давайте перечислять по пунктам: турбодизель в связке с вариатором, запуск с кнопки, полный привод, пневматическая подвеска, спутниковая навигация, цифровая панель приборов, проекция на лобовое... Сейчас, когда на дворе 2021-й, многие из этих пунктов стали обыденными, а некоторые даже прижились на автомобилях отечественной разработки.

Но, увы, не на новом Москвиче — проект АЗЛК-2144, он же Москвич Истра, был закрыт с развалом СССР, а потом и завод прекратил существование...

А ведь в конце 1980-х у АЗЛК было сразу несколько интересных проектов — в, частности, минивэн Арбат на базе «сорок первого».

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Видео: Youtube / «Автомобильная Россия»