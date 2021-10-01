«Москвич нового века»: взгляните на невероятный концепт Истра

Еще один «нерожденный» проект АЗЛК в очередной раз приковал к себе внимание общественности. В Музее транспорта на ВДНХ выставлен концепт-кар Москвич Истра, по которому Youtube-канал «Автомобильная Россия» подготовил лаконичный видеоотчет. Машина крайне интересная — пожалуй, это один из наиболее выдающихся концептов московского автозавода.
Вроде бы еще совсем недавно 2000-й год казался прилично отдаленным будущим, в котором все будет по-другому и многократно лучше. Многие инженерные проекты 1980-х и начала 1990-х имели прицел именно на 2000 год, как на рубеж наступившего завтра. Автомобиль АЗЛК-2144 начали разрабатывать в 1985 году. Предполагалось, что все закладываемые решения удастся внедрить на серийном автомобиле как раз к концу тысячелетия.
Итак, давайте перечислять по пунктам: турбодизель в связке с вариатором, запуск с кнопки, полный привод, пневматическая подвеска, спутниковая навигация, цифровая панель приборов, проекция на лобовое... Сейчас, когда на дворе 2021-й, многие из этих пунктов стали обыденными, а некоторые даже прижились на автомобилях отечественной разработки.
Но, увы, не на новом Москвиче — проект АЗЛК-2144, он же Москвич Истра, был закрыт с развалом СССР, а потом и завод прекратил существование...
- А ведь в конце 1980-х у АЗЛК было сразу несколько интересных проектов — в, частности, минивэн Арбат на базе «сорок первого».
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Видео: Youtube / «Автомобильная Россия»