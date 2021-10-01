GTA по-русски: неизвестные на Приоре украли шашлык прямо с мангала (видео)

Хозяин одного из гаражей готовил себе ужин, поставив небольшой мангал недалеко от своих ворот...

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Немного комичное, но одновременно и весьма возмутительное видео, которое уже назвали «ограблением если не века, то точно недели», получило распространение в соцсетях. Преступление зафиксировала камера наружного наблюдениения, установленная в одном из гаражных проездов в Благовещенске. Хозяин одного из гаражей готовил в проезде шашлык, поставив небольшой мангал недалеко от своих ворот.

В процессе он ненадолго отлучился в гараж, оставив решетку с мясом на углях. Ворам хватило этого времени, чтобы оставить мужчину без ужина. На первых секундах видео в кадре появляется черная Лада Приора, пассажир которой резко открывает дверь, хватает решетку и снова ныряет в салон.

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После этого автомобиль быстро уезжает, а выбежавшему хозяину гаража только и остается, что раздосадованно глядеть ворам в след. Судя по комментариям в соцсетях, именно мелочность этого поступка больше всего возмутила тех, кто посмотрел ролик. Люди сочувствуют мужчине, который готовил себе еду, но в итоге остался ни с чем — по вине бессовестных людей.

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Видео: ВКонтакте / РИА Новости