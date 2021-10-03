Минивэн УАЗ Профи - новые подробности. Будет и пикап (удлиненный)

Планируется выпустить целое семейство моделей общего назначения с различными надстройками.

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В начале недели сообщалось об универсальном фургоне на базе УАЗ Профи. «За рулем» стали известны новые подробности о данном проекте. Также появились и изображения перспективных моделей.

В настоящее время нижегородская компания «Универсал НН» изготовила фургон Профи в аварийно-спасательной версии. Эту модель фирма планирует выпускать серийно, если УАЗ согласует с «Универсал НН» разделительный перечень. Второй моделью станет пикап с тентовым верхом со схемой посадочных мест 8+1. Экземпляр находится в стадии постройки, которая завершится через несколько месяцев.

Третьим будет уже минивэн. Модель находится в процессе изготовления. В пассажирскую модификацию войдут обычный вариант с салоном 8+1 (аналог ГАЗ Соболь), машина для перевозки человека с ограниченными возможностями в коляске и со специальным подъемником для инвалидной коляски сзади. Более того, разрабатывается и пикап с более длинным, чем у заводского УАЗ Пикап, бортом. Ожидается также увеличенная грузоподъемность.

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Универсальный фургон УАЗ Профи имеет общее назначение. На его базе могут быть созданы автодом (кемпер), лаборатория, изотермический фургон с рефрижератором, коммунальный автомобиль и другие модификации.

Техническая часть у специального Профи заводская. При этом грузоподъемность фургона с двухрядной кабиной составляет 1–1.2 т. Прайс-листы на новинку станут известны в течении месяца.

Сегодня новый двухрядный УАЗ Профи предлагается по цене от 1 172 000 рублей. Привод — исключительно полный. Машину оснащают 2.7-литровым атмосферником (150 л.с.) и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

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Фото: universalnnauto / Instagram