Известно, что больше всего волнует российских автомобилистов — журнал За рулем

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Известно, что больше всего волнует российских автомобилистов

Волнений много, и качество дорожного покрытия среди них далеко не самое основное.

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Большинство автомобилистов, принявших участие в опросе, отметили, что основные причины обеспокоенности в текущих реалиях для них — рост цен на топливо (74%) и автомобили (59%), говорится в исследовании Банкавто (цифровая платформа РГС Банка).

При этом 87% опрошенных не скрывают, что ожидают дальнейшего роста цен на авторынке в ближайшие месяцы. Чаще уверены, что рынок ждет повышение цен, мужчины (35% опрошенных) и респонденты в возрасте 18–30 лет (32%) и 31–45 лет (34%). Любопытно, что 7% опрошенных считают, что роста цен не будет.

Среди проблем, особо волнующих автовладельцев, были названы:

  • качество дорожного покрытия — 31% опрошенных
  • рост цен на обслуживание автомобиля — 23%
  • нехватка парковочных мест — 20%
  • пробки на дорогах — 18%
  • налоги и штрафы — по 14%
  • риски, связанные с владением машины (угон, ДТП, поломки, порча имущества) — 12%
  • несоблюдение ПДД пешеходами — 5%.

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Мужчин чаще беспокоит рост цен на авто (62%), а женщин — нехватка парковочных мест (22%). Молодых людей 18–30 лет в большей степени волнует качество дорожного покрытия (61%), респондентов 31–55 лет — рост цен на автомобили, опрошенных старше 55 лет — рост цен на топливо (87%), обслуживание автомобиля (29%), а также пробки (25%).

Эксперт маркетплейса Банкавто Денис Мавланов уверен, что рост цен продолжится, так как главные проблемы не решены: нехватка микрочипов и комплектующих, остановки заводов и нарушения логистических цепочек и, как результат, превышение спроса над предложением. Поэтому он советует не тянуть с покупкой, если позволяют финансы, или воспользоваться кредитными предложениями, которых сейчас на рынке множество.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

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