Женевский автосалон 2022: он пройдет по-новому

Есть признаки существенного сокращения выставочного портфеля.

После двух отмен (в 2020 и 2021 годах) из-за коронавируса Женевский международный автосалон (GIMS) снова распахнет свои двери с 19 по 27 февраля 2022 года (дни прессы — 18 февраля ) вблизи озера Леман в Женеве. До сих пор вся автомобильная отрасль традиционно представляла свои инновации в Женеве в начале года. Но в 2022 году все будет по-другому.

Меньше участников

Организаторы объявили об участии 60 известных брендов, но многих громких имен мы недосчитаемся. Как сообщает Automotive News со ссылкой на Сандро Мескита, генерального директора Женевского автосалона, Bentley и Lamborghini уже точно не приедут. BMW, GM, Ford и Stellantis с их брендами Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Lancia, Maserati, Opel и Peugeot также не будут выставляться в Женеве. Mercedes пока не подтвердил свой приезд, о планах Ferrari или McLaren также ничего не известно. Audi и Porsche, а также Fisker и Singer приняли предложение и примут участие в выставке.

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Несмотря на сокращение числа участников, автосалон все равно пройдет. «Как мы знаем, автомобильная промышленность меняется быстрее, чем когда-либо.

В этом смысле 91-е издание GIMS направлено на преодоление консервативных традиций автосалона и будет отражать меняющиеся модели потребления медиа и учитывать то, как люди сегодня принимают свои решения», — отметил Мескита.

Больше нового

Например, будет устроен крытый круговой трек длиной 300 метров для электромобилей. Все пресс-конференции станут транслироваться на новой цифровой платформе, что позволит глобальным СМИ увидеть мероприятие онлайн без физического присутствия.

Организаторы не теряют надежды, что автопроизводители, которые не примут участия в этом автошоу, могут вернуться в 2023 году. Женевский автосалон остается крупнейшим публичным мероприятием в Швейцарии, и его исключение из календаря выставок негативно отразилось бы на швейцарской экономике — бюджет недосчитывался бы примерно 200 млн швейцарских франков (около 15,6 млрд рублей) в год.

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