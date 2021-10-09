Зимой автомобиль эксплуатируется в более сложных условиях, поэтому риск аварий и поломок возрастает.

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Чтобы избежать неприятностей на дороге, важно заранее подготовить автомобиль к холодам, следуя базовому чек-листу, который специально для «За рулем» подготовил Игорь Серебряков, директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр».

1. Поменять летнюю резину на зимнюю

Температурной границей, при которой необходимо проводить замену, считается +7 оС. Если среднесуточная температура воздуха стала ниже — ездить на летней резине не рекомендуется, так как при низких температурах она теряет эластичность, что приводит к снижению сцепных свойств шины. Посещение шиномонтажа лучше не откладывать, даже если днем еще тепло. Ночные заморозки тоже влияют на состояние резины, что ухудшает управляемость авто.

2. Провести диагностику ходовой части

На скользком покрытии от водителя требуется особенная аккуратность. Зимой сцепление шин с дорогой ослабевает из-за обледенения, поэтому даже мелкие нарушения в работе подвески или рулевого управления могут привести к потере устойчивости. Профессиональная диагностика позволит определить детали, выработавшие свой ресурс и подлежащие замене. Кроме того, в сервисном центре рекомендуется пройти регулировку схода-развала и выставить углы наклона колес.

3. Подготовить топливо

Владельцам дизельных автомобилей необходимо приобрести антигель, который повышает устойчивость дизтоплива к замерзанию при минусовых температурах. Рекомендуется заливать теплый антигель непосредственно перед заправкой, чтобы присадка перемешалась с топливом в баке.

4. Проверить и, по необходимости, заменить масло

В мороз масло густеет и хуже смазывает узлы и детали, что ведет к повышенному износу. Кроме того, свойства масла ухудшаются с пробегом, что в совокупности может заметно снизить ресурс двигателя или агрегатов трансмиссии. Рекомендуется на зиму залить сорт масла, меньше густеющий на холоде. Также стоит проверить, нет ли на двигателе, коробке передач и дифференциалах следов утечки масла. Сальники и прокладки промерзают от холодов, из-за этого зимой потеки могут резко усилиться.

5. Заменить антифриз, чтобы сохранить целостность мотора

Перед зимой рекомендуется заменить охлаждающую жидкость антифризом, стойким к низким температурам. В радиаторе необходимо поддерживать равный объем воды и антифриза, что предотвращает замерзание жидкостей при температуре вплоть до —40оС.

6. Проверить и при необходимости заменить тормозные колодки

Разность тормозных моментов колес является основной причиной заноса. Вероятность потери управления зимой итак возрастает из-за скользких дорог, а неравномерная работа тормозов может усугубить ситуацию и привести к аварии. При проверке тормозной системы специалисты сервисного центра оценят ее эффективность, а также устойчивость автомобиля, проверят подтеки тормозной жидкости, нарушения герметичности трубопроводов или соединений в гидравлическом тормозном приводе. Чтобы предотвратить возникновения аварийных ситуаций, тормозные колодки перед зимой рекомендуется заменить, даже если они не окончательно изношены.

7. Проверить состояние аккумулятора

Нагрузка на аккумулятор автомобиля зимой значительно возрастает — на морозе емкость батареи падает, а масло в двигателе — густеет. Поэтому необходимо провести обязательную диагностику аккумулятора перед зимой, даже если он новый. Специалисты сервисного центра проверят уровень электролита в аккумуляторе и его плотность — рабочее значение для серной кислоты на уровне 1,27 г/см3. Дополнительно оценивается напряжение, которое выдает аккумулятор — при заглушенном моторе должно быть не менее 12В.



8. Проверить/заменить ремни ГРМ

Ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ) современного двигателя рассчитан на 50–100 тыс. км пробега. Однако в холодное время года нагрузка на ремни ГРМ существенно возрастает, что может привести к повреждениям. Такая поломка несовместима с дальнейшим движением автомобиля и требует сложного дорогостоящего ремонта. Поэтому рекомендуется заранее посетить сервисный центр для проведения диагностики.

9. Проверить работу системы отопления и вентиляции

Необходимо обратить внимание на работоспособность моторчика печки, заслонки в системе подачи воздуха и состояние салонного фильтра. Если последний загрязнен, это существенно ухудшит циркуляцию воздуха и, как следствие, спровоцирует запотевание стекол. Поэтому по необходимости рекомендуется заменить салонный фильтр.

10. Приобрести зимний комплект для ухода за авто

Обязательно возите с собой в автомобиле щетку для снега и скребок для льда. Важно отметить, что последний применяется исключительно для очистки стекол, так как на других частях кузова скребок может повредить лакокрасочное покрытие. По этой же причине щетку лучше выбрать помягче, с длинным ворсом.

Основные параметры подготовки автомобиля вы найдете здесь.



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