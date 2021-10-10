Автовоз с новенькими спорткарами Chevrolet Corvette сгорел на парковке — журнал За рулем

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Автовоз с новенькими спорткарами Chevrolet Corvette сгорел на парковке

Несколько Корветов C8 было уничтожено, когда водитель грузовика-транспортера остановился, чтобы проверить колесо.

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Грузовик-автовоз, перевозивший несколько новеньких C8 Chevrolet Corvette, недавно загорелся на стоянке недалеко от Нэшвилла, штат Теннесси. Видео пожара было опубликовано на странице владельцев и друзей C8 Corvette в Facebook. Неясно, что вызвало пожар, но он произошел рано утром и был быстро устранен местными пожарными командами.

На видео Корветты C8, закрытые автомобильными чехлами, охвачены пламенем, при этом не ясно, все ли машины сгорели дотла. Такой автовоз способен одновременно перевозить до 10 автомобилей. По крайней мере два спорткара, которые находились в передней части трейлера, теперь не что иное, как груда расплавленного металла.

В заявлении, опубликованном Road & Track, представитель Chevrolet заверил, что с водителем грузовика все в порядке и никто из людей не пострадал.

«Во вторник вечером грузовик с новыми Корветами загорелся в Теннесси после того, как водитель остановился на стоянке для грузовиков, чтобы устранить возникшую техническую проблему. К счастью, водитель грузовика не пострадал. Наш поставщик логистических услуг уже проводит расследование», — говорится в официальном сообщении.

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В комментариях пишут, что автовоз выехал с завода Corvette в Южном Кентукки (США).

Видео: YouTube

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