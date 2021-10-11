Плюс 20%: из-за дефицита новых дорожают авто с пробегом

В сегменте машин с пробегом, в отличие от рынка новых машин, удорожание в последние месяцы не замедлилось.

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Средняя цена подержанного автомобиля на российском рынке с начала года до конца сентября выросла более чем на 20%, только за сентябрь средняя цена выросла на 7,5%, пишет «Коммерсант», основываясь на данных «Авто.ру», «Авито Авто» и «Автостата».

У дилеров данные похожи: гендиректор Fresh Auto Денис Мигаль говорит, что с января по сентябрь автомобили с пробегом подорожали, в среднем, на 20–25%. По словам продавцов бэушек, это связано с дефицитом машин на первичном рынке, а также с тем, что многие владельцы отказываются от продажи собственного автомобиля из-за высоких цен на новые.

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В сентябре продажи на рынке новых машин упали на 22,6%, в августе — на 17%, в июле — на 6,5%, свидетельствует статистика Ассоциации европейского бизнеса. Сроки ожидания новых автомобилей составляют несколько месяцев, а имеющиеся в наличии в автосалонах машины уходят как горячие пирожки, даже несмотря на продажи только с дилерскими опциями (в среднем на 200 тыс. руб.).

Наиболее активно среди марок на рынке с пробегом дорожали бренды с относительно небольшим парком в РФ — Smart (на 27%), Seat (на 27%), Dodge (на 23%). К примеру, рост на подержанные Лады составил всего 11%.

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