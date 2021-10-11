Шесть колес на «шишигу» — и поплыла! — журнал За рулем

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Шесть колес на «шишигу» — и поплыла!

Неубиваемую мощь советской техники в который раз продемонстрировали ютуберы.

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ГАЗ-66 — один из самых узнаваемых отечественных армейских грузовиков. Гость из 60-х — легкая, по меркам военных, грузовая машина, которую успешно использовали и на гражданском рынке. В 1999 году выпуск прекратили, но «шишигу» и сейчас можно встретить в любом уголке России, особенно машину любят в болотистой тундре, на горных хребтах и в вечной мерзлоте.

Основной плюс машины (это вам не какой-нибудь кроссовер!) — она практически неубиваемая, а в умелых руках способна творить чудеса.

Энтузиасты канала Combat Crew ездили на «шишиге» по песку, по скалам, с перегрузом и вот теперь решили на ней поплавать. Как автомобиль будет чувствовать себя на воде? Поплывет ли «шишига»? А для этого автомобиль посадили на шесть огромных offroad колес. «Катки» взяли, по всей видимости, с болотохода, спереди прикрутили по паре к ступицам через трубообразные проставки.

Вес самой «шишиги» — 3500 кг, плюс 2800 кг колеса. По расчетам умельцев, должна поплыть. Так и получилось.

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Захватывающее видео умельцы разместили на YouTube. В комментариях люди восхищаются даже не столько тем, насколько атмосферным получился ролик, а тем — какой же запас прочности заложен в простой советской технике!

Видео: YouTube

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