Hyundai запатентовала складной руль — журнал За рулем

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Hyundai запатентовала складной руль

Благодаря ему водительское кресло можно будет развернуть к задним сиденьям.

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Новое рулевое колесо сможет полностью убираться в панель приборов, делая место водителя на время отдыха просторнее. При этом подразумевается, что кресло водителя будет поворачиваться на 180 градусов, пишет агентство Yonhap. Таким образом, степень трансформации салонов автомобилей выйдет на новый уровень, позволяя полноценно отдыхать, не покидая машину. Автором патента стал производитель автозапчастей Hyundai Mobis.

Hyundai запатентовала складной руль

Рулевое колесо будет выдвигаться из передней панели на 25 см. Это стало возможным благодаря отсутствию рулевой рейки. Управление же колесами в этом случае происходит, так сказать, по проводам — вращая рулевое колесо, водитель активирует электроприводы, поворачивающие колеса.

Hyundai запатентовала складной руль

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В патенте не говорится о том, как будет реализовываться обратная связь с колесами, но можно предположить, что в рулевом колесе установят специальный механизм, отвечающий за степень сопротивления его вращения.

На разработку складного рулевого колеса было потрачено два года. Когда эта опция появится в серийных автомобилях, неизвестно.

Фото: Hyundai Mobis

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